Çıtır çıtır hamuruyla damak çatlatan geleneksel lezzet: Arnavut böreği tarifi

Arnavut mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Arnavut böreği, incecik açılan yufkaların arasına eklenen kıyma, soğan veya farklı iç harçlarla hazırlanır. Kat kat oluşu ve çıtır dokusuyla hem çay saatlerinde hem de ana yemeklerde sofralara ayrı bir güzellik katar. Peki, çıtır çıtır hamuruyla damak çatlatan bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis Arnavut böreği tarifi...

ARNAVUT B Ö RE Ğİ TAR İ F İ

Malzemeler

Hamuru için:

5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı su (kontrollü eklenmeli)

İç harcı için:

300 gr kıyma

2 adet kuru soğan

Tuz, karabiber, pul biber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Aralarına sürmek için:

100 gr tereyağı (eritilmiş)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

ARNAVUT B İ RE Ğİ YAPILI Ş I

Geniş bir kaba un, tuz, sıvı yağ ve azar azar su eklenerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Üzeri örterek 30 dakika dinlendirin.

Tavada kıymayı ve ince doğranmış soğanı baharatlarla birlikte kavurun.

Hazır hale getirip soğumaya bırakın.

Hamuru bezeler halinde ayırın, her bezeyi ince yufka şeklinde açın.

Tepsiye serilen yufkaların arasını yağlayıp iç harç eşit şekilde dağıtın.

Son kat serildikten sonra üzerine yağ karışımını sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişirin.

Sıcak olarak dilimleyip servis edin.

Afiyet olsun!