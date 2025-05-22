Çıtır çıtır lezzet: Crumble kek tarifi

Crumble, İngiliz mutfağına ait geleneksel bir tatlıdır. Genellikle meyve dolgusu üzerine serilen kıtır hamurla hazırlanır. Bu klasik tatlının kekle buluştuğu versiyonu ise hem dokusuyla hem lezzetiyle büyüler. İç kısmı yumuşacık kek, üstü ise tereyağlı, çıtır çıtır bir katmandan oluşur.

MALZEMELER

Kek için:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

2 adet elma (rendelenmiş) veya istediğiniz başka meyve

Crumble (kıtır) katmanı için:

1 çay bardağı un

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı (soğuk ve küp doğranmış)

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Kek hamurunu hazırlayın:

Yumurta ve şekeri çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyin. Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin. İsteğe göre rendelenmiş elma veya meyve ekleyin.

Crumble katmanını yapın:

Un, şeker ve tarçını karıştırın. Tereyağını ekleyin ve parmak uçlarınızla kum kıvamına gelene kadar karıştırın.

Fırına hazırlık:

Yağlanmış kek kalıbına kek harcını dökün. Üzerine crumble karışımını serpiştirin.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35–40 dakika, üzeri altın rengini alana kadar pişirin. Kürdanla içinin pişip pişmediğini kontrol edin.

Servis:

Ilındıktan sonra dilimleyin. İsterseniz üzerine pudra şekeri serpebilir ya da yanında dondurmayla servis edebilirsiniz.