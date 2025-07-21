Çıtır çıtır lezzet: Evde kolay Çerkez böreği tarifi

Kafkas mutfağının gizli kalmış enfes lezzetlerinden biri olan Çerkez böreği, çıtır çıtır dış katmanı ve doyurucu iç harcıyla özellikle kahvaltı sofralarına ve çay saatlerine çok yakışıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Çerkez böreği tarifi ve püf noktaları...

MALZEMELER

3 adet yufka

300 gram dana kıyma (isteğe göre tavuk veya pastırma da kullanılabilir)

1 adet kuru soğan

Tuz, karabiber ve pul biber

Sıvı yağ (kızartmak için)

NASIL YAPILIR?

İç harcı hazırlayın: Soğanı ince ince doğrayın ve az yağda pembeleşene kadar kavurun. Kıymayı ekleyin, tuz ve baharatlarla tatlandırarak pişirin. Soğumaya bırakın.

Yufkayı kesin ve doldurun: Yufkaları dörde veya sekize bölerek üçgen parçalar elde edin. Her parçanın geniş kısmına iç harçtan koyun ve kenarlarını kapatarak sigara böreğinden biraz daha kalın olacak şekilde sarın.

Kızartma: Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın. Börekleri altın sarısı olana kadar çevirerek kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını süzdürün.