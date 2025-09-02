Çıtır hamuru ve büyüleyici kokusuyla damak çatlatan lezzet: Apfelstrudel tarifi

Alman ve Avusturya mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan Apfelstrudel, ince hamuru ve tarçınlı elma iç harcıyla damakları şenlendiriyor. Siz de bu eşsiz tatlıyı evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, büyüleyici kokusuyla damak çatlatan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis Apfelstrudel tarifi...

APFELSTRUDEL TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yufka veya ince açılmış hamur

4 adet elma (rendelenmiş veya ince dilimlenmiş)

3 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için pudra şekeri

APFELSTRUDEL YAPILIŞI

Elmaları rendeleyin veya ince ince dilimleyin.

İçine şeker, tarçın, kuru üzüm ve cevizi ekleyerek karıştırın.

Tezgâha bir adet yufkayı serin ve üzerine eritilmiş tereyağı sürün.

Ardından ikinci yufkayı da üzerine yerleştirin.

Hazırladığınız elmalı harcı yufkanın ortasına uzunlamasına yayın.

Yufkayı dikkatlice rulo şeklinde sarın ve yağlı kâğıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Pişen Apfelstrudel’i dilimleyin ve üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis edin.

İsteğe bağlı olarak yanında dondurma veya krem şanti ile sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!