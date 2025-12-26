Çıtır hamuruyla mest eden lezzet: MasterChef Gaziantep usulü lahmacun tarifi

Türkiye’nin gastronomi başkenti Gaziantep’te lahmacun, sadece bir sokak lezzeti değil, başlı başına bir kültürdür. Antep usulü lahmacunu özel kılan en önemli detay; harcında salça ve soğan dengesinin iyi kurulması, etin baskın olmaması ve baharatların tadı bastırmadan kendini hissettirmesidir. Taş fırın lezzetine en yakın sonucu alabileceğiniz bu tarifle, evinizde gerçek Gaziantep lahmacunu hazırlayabilirsiniz. Peki, çıtır hamuruyla mest eden bu lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef Gaziantep usulü lahmacun tarifi...

GAZİANTEP USULÜ LAHMACUN TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

Lahmacun harcı için:

300 gram orta yağlı kıyma (tercihen dana)

3 adet büyük boy domates

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

1 büyük soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz (damak zevkine göre)

GAZİANTEP USULÜ LAHMACUN YAPILIŞI

Un ve tuzu derin bir kaba alın.

Ilık suyu azar azar ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamuru bezelere ayırıp üzerini örtün ve 20 dakika dinlendirin.

Domates, biber, soğan ve sarımsağı rondodan çekin.

Fazla suyunu süzün.

Kıyma, salçalar, baharatlar ve maydanozu ekleyerek homojen bir karışım elde edin.

Bezeleri unlanmış zeminde olabildiğince ince açın.

Harcı hamurun üzerine çok kalın olmayacak şekilde yayın.

Önceden 250 dereceye ısıtılmış fırında, tercihen fırın taşında ya da ters çevrilmiş tepside 6–8 dakika pişirin.

Gaziantep usulü lahmacun; bol maydanoz, taze yeşillikler, sumaklı soğan ve limon eşliğinde servis edilir.

Ayran ya da şalgamla birlikte tüketildiğinde lezzeti zirveye çıkar.

Afiyet olsun!