Çıtır sarımsaklı maydanozlu Patates Latkesi: Hem pratik hem leziz!
İster akşam yemeklerinde bir garnitür olarak ister tek başına tüketebileceğiniz her hali ile sevilen patatesten çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarif ile sofralarınız şenlenecek. İşte enfes latke tarifi...
Patetesin her hali sevilir ama bu tarifle yeni bir favoriniz olacak. Dışı altın sarısı ve çıtır çıtır, içi ise ağızda eriyen yumuşaklıkta... İşte leziz Patates Latkesi tarifi!
Mükemmel dokunun anahtarı, rendelenmiş patatesleri bir havluya sarmak ve karıştırıp kızartmadan önce mümkün olduğunca fazla sıvısını sıkmak. Pişirme sırasında tüm latkelerin koyu altın sarısı rengini tutturmak için ısıyı yağ sıcaklığını koruyacak şekilde ayarlayın ve latkelerin çok çabuk kızarmasını önleyin.
MALZEMELER
1 orta boy sarı soğan
2 1/2 lbs russet patates, soyulmuş
yaklaşık 1 demet ince kıyılmış maydanoz
2 büyük yumurta
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı sarımsak (yaklaşık 3 diş)
2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
Yağ
TARİF
Soğan bir rende yardımı ile en büyük delikleri kullanarak rendelenir; büyük bir kaseye aktarılır. Patatesler rendenin en büyük deliklerinden temiz bir mutfak havlusuna rendelenir. Havlunun uçları bir araya getirilir ve mümkün olduğunca fazla sıvı sıkılır. Rendelenmiş patatesleri soğanla birlikte kaseye aktarılır. Maydanoz, yumurta, un, sarımsak, tuz ve karabiberi bir miktar karıştırılır.
Yağı büyük bir tavada orta-yüksek ateşte ısıtılır. 1 çorba kaşığı kadar latke karışımından eklenir; bir spatulanın arkası kullanarak hafifçe daire şeklinde düzleştirilir. Gevrekleşene ve kızarana kadar, her bir tarafı yaklaşık 2 dakika pişirilir. Kağıt havlu serilmiş büyük bir fırın tepsisine aktarılır.
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