Akdeniz'den leziz bir esinti: Finike Usulü Muz Tatlısı tarifi...
Akdeniz bölgesinin zengin mutfak kültürü, hafif ve lezzetli tatlarla doludur. Bu tatlar arasında öne çıkanlardan biri de Antalya civarında oldukça sevilen Finike Usulü Muz Tatlısı'dır. Geleneksel tatlılardan farklı olarak, muz tatlısı meyveli tatlı sevenlerin favorilerinden biri olabilir. Bu leziz tarif, diyet yapanların tatlıya olan özlemine son verirken sağlıklı ve hafif bir alternatif sunuyor.
Finike Muz Tatlısı yapımı oldukça pratiktir ve lezzetli sonuçlar elde etmek için az malzeme gerektirir. Tatlı, mis gibi portakal sosunun aromasıyla ve tarçın ile Hindistan cevizinin eklediği lezzetle damakları şenlendirir. Glüten tüketemeyenlerin ya da tüketmek istemeyenlerin, ama damak tadından da ödün vermeyenlerin müptelası olacağı bu tarifi sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Peki bu leziz Akdeniz tatlısı nasıl yapılır? İşte Finike Usulü Muz Tatlısı tarifi...
FİNİKE USULÜ MUZ TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
4 adet muz
1 tatlı kaşığı nişasta
3/4 su bardağı portakal suyu
1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
1 yemek kaşığı tarçın
FİNİKE MUZ USULÜ TATLISI YAPILIŞI
Muzların kabuklarını soyun ve bir bıçak yardımıyla enine ikiye bölün.
Yağlanmış bir fırın kabına muzları dizin.
Taze sıkılmış portakal suyunu bir kaba alın, içerisine eritilmiş tereyağı ve şekeri ilave edip güzelce karıştırın.
Hazırladığınız sosu, fırın tepsisindeki muzların üstüne gezdirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, muzların üstü hafifçe kızarana dek, yaklaşık 20 dakika pişirin.
Fırından aldıktan sonra ılıklaşmasını bekleyin, üstüne tarçın ve Hindistan cevizini serpin ve ılık ya da soğuk olarak servis edin.
Afiyet olsun!
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