Akdeniz'den leziz bir esinti: Finike Usulü Muz Tatlısı tarifi...

Finike Muz Tatlısı yapımı oldukça pratiktir ve lezzetli sonuçlar elde etmek için az malzeme gerektirir. Tatlı, mis gibi portakal sosunun aromasıyla ve tarçın ile Hindistan cevizinin eklediği lezzetle damakları şenlendirir. Glüten tüketemeyenlerin ya da tüketmek istemeyenlerin, ama damak tadından da ödün vermeyenlerin müptelası olacağı bu tarifi sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Peki bu leziz Akdeniz tatlısı nasıl yapılır? İşte Finike Usulü Muz Tatlısı tarifi...