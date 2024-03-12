Sporcuların vazgeçilmez kahvaltılığı: Protein bombası Beyaz Omlet tarifi...

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2024 Salı, 22:30
Sporcuların vazgeçilmez kahvaltılığı: Protein bombası Beyaz Omlet tarifi...

Yumurtanın sağlık açısından birçok faydası vardır ve hem yumurta beyazı hem de sarısı vücudumuz için önemli besin kaynaklarıdır. Özellikle yumurta beyazı, yüksek protein içeriğiyle dikkat çeker. Yumurtanın beyaz kısmında bulunan ovalbumin adlı ana protein, toplam proteinin %60 ila %65'ini oluşturur. 

Sporcuların vazgeçilmez kahvaltılığı: Protein bombası Beyaz Omlet tarifi...

Bu protein deposu, vücudumuzun kasların ve dokuların yenilenmesine yardımcı olur, enerji sağlar ve metabolizmayı destekler. Spor yaparken düşük karbonhidratlı, bol proteinli gıdalar tüketmek yağ oranımızın azalmasına ve daha fit bir vücuda sahip olmamızı sağlayacaktır.Peki protein bombası bu lezzet nasıl yapılır? İşte Beyaz Omlet tarifi...

Sporcuların vazgeçilmez kahvaltılığı: Protein bombası Beyaz Omlet tarifi...

BEYAZ OMLET TARİFİ

Malzemeler:

6 adet yumurta beyazı

6 adet cherry domates (ikiye bölünmüş)

1 dal biberiye

1 çimdik tuz

1 çimdik karabiber

1/2 demet maydanoz (arzuya göre)

3 adet mantar

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Sporcuların vazgeçilmez kahvaltılığı: Protein bombası Beyaz Omlet tarifi...

BEYAZ OMLET YAPILIŞI

Önceden ısıtılmış tavayı yağlayın. 

Arzuya göre omletinize mantar koymak isterseniz kızgın yağda mantarları soteleyin.

Yumurtanın beyazlarını çatal ile 2-3 kere karıştırdıktan sonra tavaya dökün.

Cherry domates ve biberiye yapraklarını omletin üzerine serpiştirin.

Tuz ve karabiber ile baharatlandırdıktan sonra kapağını kapatın ve kısık ateşte 5 dakika pişirin.

Dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanoz ilave ederek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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