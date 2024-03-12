Sporcuların vazgeçilmez kahvaltılığı: Protein bombası Beyaz Omlet tarifi...
Yumurtanın sağlık açısından birçok faydası vardır ve hem yumurta beyazı hem de sarısı vücudumuz için önemli besin kaynaklarıdır. Özellikle yumurta beyazı, yüksek protein içeriğiyle dikkat çeker. Yumurtanın beyaz kısmında bulunan ovalbumin adlı ana protein, toplam proteinin %60 ila %65'ini oluşturur.
Bu protein deposu, vücudumuzun kasların ve dokuların yenilenmesine yardımcı olur, enerji sağlar ve metabolizmayı destekler. Spor yaparken düşük karbonhidratlı, bol proteinli gıdalar tüketmek yağ oranımızın azalmasına ve daha fit bir vücuda sahip olmamızı sağlayacaktır.Peki protein bombası bu lezzet nasıl yapılır? İşte Beyaz Omlet tarifi...
BEYAZ OMLET TARİFİ
Malzemeler:
6 adet yumurta beyazı
6 adet cherry domates (ikiye bölünmüş)
1 dal biberiye
1 çimdik tuz
1 çimdik karabiber
1/2 demet maydanoz (arzuya göre)
3 adet mantar
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
BEYAZ OMLET YAPILIŞI
Önceden ısıtılmış tavayı yağlayın.
Arzuya göre omletinize mantar koymak isterseniz kızgın yağda mantarları soteleyin.
Yumurtanın beyazlarını çatal ile 2-3 kere karıştırdıktan sonra tavaya dökün.
Cherry domates ve biberiye yapraklarını omletin üzerine serpiştirin.
Tuz ve karabiber ile baharatlandırdıktan sonra kapağını kapatın ve kısık ateşte 5 dakika pişirin.
Dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanoz ilave ederek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
İlgili Haberler
- Evdeki malzemelerle 30 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Sütlü Patates Çorbası tarifi...
- Lezzetine doyum olmaz: Ev yapımı tane tane pilav tarifi
- Lezzetli ve pratik: Kremalı tavuklu makarna tarifi
- Bayat ekmekleri değerlendirin: 10 dakikada pizza tarifi!
- İftarların vazgeçilmezi: Patlıcan oturtma tarifi
- Mutfakta Orta Doğu esintisi: Shawarma tarifi
En Çok Okunan Haberler
-
- Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
- AKP'li ismin o mesajı ortaya çıktı
- İstanbul yarışında son anket açıklandı
- 'Para sayma' kumpasının perde arkasında ne var?
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!
- Ulusal gazetede Peştuca resmi ilan yayımlandı!
- İki dev kulüpten Süper Kupa kararı!
- Yıldırım'ın sözleri İYİ Parti'yi karıştırdı
- 'Para sayma' görüntülerine dair açıklama
- Üst düzey kaynaktan açıklama geldi