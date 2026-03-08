Çıtır ve pratik lezzet: Evde kolay gül böreği tarifi

Adını gül şeklindeki sunumundan alan gül böreği, Türk mutfağının en sevilen börek çeşitlerinden biri olarak biliniyor. Yufkanın iç harçla sarılıp gül formunda şekillendirilmesiyle hazırlanan bu tarif, hem pratik yapımı hem de şık sunumuyla özellikle misafir sofralarında sıkça tercih ediliyor.

GÜL BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet yufka

200 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta (üzeri için sarısı ayrılır)

Susam veya çörek otu

GÜL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak beyaz peynir bir kaba alınarak ezilir ve ince doğranmış maydanozla karıştırılır. Yufkalar tezgâha serilir ve üçgen olacak şekilde dört parçaya kesilir.

Hazırlanan sos için süt, sıvı yağ ve yumurta akı bir kapta karıştırılır. Yufka parçalarının üzerine bu sostan sürülür. Geniş kenarına peynirli harç yerleştirilen yufkalar rulo şeklinde sarılır ve kendi etrafında dolandırılarak gül şekli verilir.

Hazırlanan börekler yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirilir. Üzerlerine yumurta sarısı sürülüp susam veya çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirilir.

Gül böreğinin püf noktası

Böreğin daha çıtır olması için yufkaların arasına sürülen sos oldukça önemlidir. Süt ve yağ karışımı yufkanın kurumasını önler ve böreğin yumuşak iç dokulu olmasını sağlar. Ayrıca iç harç olarak patates, kıyma veya ıspanak da tercih edilebilir.