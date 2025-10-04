Cobbler tarifi: Fırında meyve şöleni...

Turta ve crumble arasında bir lezzete sahip olan cobbler, sıcak servis edildiğinde dondurma veya krema ile birleştiğinde bambaşka bir tat veriyor. Özellikle şeftali, böğürtlen, yaban mersini veya elma ile hazırlanan bu tatlı, hem kolay hem de göz alıcı bir seçenek. İşte cobbler tarifi...

MALZEMELER

Meyve Harcı İçin:

4-5 adet şeftali (veya 2 su bardağı böğürtlen, yaban mersini, çilek karışımı)

Yarım su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 paket vanilin

Hamur İçin:

1 su bardağı un

Yarım su bardağı toz şeker

1,5 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

100 g soğuk tereyağı (küçük parçalara kesilmiş)

Yarım su bardağı süt

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı toz şeker

Tarçın (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Meyveleri doğrayın, şeker, nişasta, vanilin ve limon suyu ile karıştırın. Fırına dayanıklı bir kaba dökün.

Un, şeker, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Tereyağını ekleyip parmak uçlarıyla ufalayarak kum gibi bir kıvam elde edin. Ardından sütü ekleyip hamuru toparlayın.

Hazırladığınız hamurdan parçalar alarak meyvelerin üzerine rastgele bırakın. Hamur tamamen kaplamasın, aralıklı olsun. Üzerine toz şeker serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30-35 dakika, üzeri altın rengi olana kadar pişirin.

Sıcak servis edin, yanına bir top vanilyalı dondurma ile tamamlayın.