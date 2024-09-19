Çocuğum yumurta sevmiyor diyorsanız bir de böyle deneyin... Yumurtalı puding tarifi!
Sosyal medyayı kasıp kavuran yumurtalı puding tarifi ile yumurta sevmeyen çocuklar veya yetişkinlikler gönül rahatlığı ile bu eşsiz tatlıyı tüketebilir... İşte yumurtalı puding tarifi!
Yumurta sevmeyen ve tüketmekte zorlananlar için enfes bir tatlı tarifi... Yumurta ile hazırlanan bu puding, yumurta kokusunun ve tadının hissedilmemesi nedeniyle yumurta sevmeyen çocuklar için gönül rahatlığı ile hazırlanabilir. Üstelik çok prtaik olan bu tatlı dakikalar içinde hazır. İşte enfes yumurtalı puding tarifi!
MALZEMELER
4 tane haşlanmış yumurta
4 kaşık kakao
4 kaşık şeker
vanilya
ayarlanmak istenen kıvama göre süt
PÜF NOKTA
Tatlının istenilen miktarına göre yumurta sayısı artırılabilir. 3 yumurta kullanıldığında 3 kaşık şeker ve kakao eklenilmeli. 5 yumurta için ise 5'er kaşık şeker ve kakao eklenmeli.
HAZIRLANIŞI
Kabukları soyulan haşlanmış yumurta, kakao, şeker ve vanilya blenderdan geçirilir. Pudingin oluşturulmak istenilen kıvamına göre süt eklenir. Hazırlanan puding servis için kaselere alındıktan sonra yaklaşık 1 saat dolapta bekletilir.
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