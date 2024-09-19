Çocuğum yumurta sevmiyor diyorsanız bir de böyle deneyin... Yumurtalı puding tarifi!

Yayınlanma: 19.09.2024 - 20:15

Güncelleme: 19.09.2024 - 20:19

Yumurta sevmeyen ve tüketmekte zorlananlar için enfes bir tatlı tarifi... Yumurta ile hazırlanan bu puding, yumurta kokusunun ve tadının hissedilmemesi nedeniyle yumurta sevmeyen çocuklar için gönül rahatlığı ile hazırlanabilir. Üstelik çok prtaik olan bu tatlı dakikalar içinde hazır. İşte enfes yumurtalı puding tarifi!

MALZEMELER

4 tane haşlanmış yumurta

4 kaşık kakao

4 kaşık şeker

vanilya

ayarlanmak istenen kıvama göre süt

PÜF NOKTA

Tatlının istenilen miktarına göre yumurta sayısı artırılabilir. 3 yumurta kullanıldığında 3 kaşık şeker ve kakao eklenilmeli. 5 yumurta için ise 5'er kaşık şeker ve kakao eklenmeli.

HAZIRLANIŞI

Kabukları soyulan haşlanmış yumurta, kakao, şeker ve vanilya blenderdan geçirilir. Pudingin oluşturulmak istenilen kıvamına göre süt eklenir. Hazırlanan puding servis için kaselere alındıktan sonra yaklaşık 1 saat dolapta bekletilir.