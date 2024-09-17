Ebeveynler dikkat: Çocuklar siber dünyada tehlikede

Yayınlanma: 17.09.2024 - 13:27

Güncelleme: 17.09.2024 - 13:29

Fazlanet Bilgi Teknolojileri CEO’su Perviz Altay, internet ve sosyal medyanın çocukları odalarına hapsettiğini, ancak dış dünyanın tehditlerinin dijital ortama taşındığını belirtti. Geçmişte çocukların sokakta vakit geçirdiklerini ve ebeveynlerin onları fiziksel tehlikelerden korumak için çabaladıklarını hatırlatan Altay, "Artık çocuklarımız evden çıkmıyor, ancak bu kez de siber dünyadaki tehlikelerle yüz yüzeler. Çocuklarımızı bu tehditlerden korumak bizim görevimiz" dedi.

SİBER DÜNYADAKİ TEHLİKELER

Perviz Altay, çocukların sosyal ağlarda karşı karşıya kaldıkları başlıca tehditleri şu şekilde sıraladı:

Kötü Amaçlı Yazılımlar (Malware): Sosyal medya platformlarında korsan yazılımlar veya oyunlar vaadiyle çocuklar kötü amaçlı yazılım indirmeye yönlendirilebilir ve siber saldırganların hedefi haline gelebilir.

Kimlik Avı (Phishing): Sosyal medya sitelerinin sahte kopyalarıyla çocukların hesap bilgileri çalınabilir. Kimlik avcıları, bu yöntemlerle sosyal medya profillerine erişim sağlamaya çalışabilir.

Kimlik Hırsızlığı: Çocukların sosyal medya hesaplarında paylaştıkları kişisel bilgiler (adres, telefon numarası, doğum tarihi) siber suçlular tarafından kullanılabilir.

Çevrimiçi Zorbalık ve Taciz: Çocuklar, akranlarından kaynaklanan çevrimiçi zorbalıklarla karşılaşabilirler. Ayrıca, bazı yetişkinler cinsel istismar amacıyla çocukları hedef alabilir.

ÇOCUKLARI KORUMANIN YOLLARI

Altay, ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyanın tehlikelerinden korumak için alabilecekleri önlemleri şu şekilde açıkladı:

Açık İletişim Kurun: Çocuklarınızla sosyal medya kullanımı konusunda açık ve dürüst bir diyalog kurun. Siber zorbalık gibi durumlarda hemen size ya da bir yetişkine haber vermeleri gerektiğini anlatın.

Ebeveyn Kontrol Yazılımı Kullanın: Çocuğunuzun internet kullanımını sınırlamak için ebeveyn kontrol yazılımlarını kullanın. Ücretsiz yazılımlar yeterli koruma sağlamayabilir; bu nedenle uzman bir firmadan destek almanız önemlidir.

Güvenilir Güvenlik Çözümleri Kullanın: Çocuğunuzun cihazlarını kötü amaçlı yazılımlardan koruyacak güvenlik çözümleri kurun. Bu konuda uzman değilseniz, güvenilir bir firmadan yardım almanızı öneriyoruz.

Güçlü Parolalar ve İki Faktörlü Doğrulama Kullanın: Çocuklarınıza güçlü parolalar kullanmayı öğretin ve sosyal medya hesaplarında iki faktörlü doğrulamayı etkinleştirin.

Sosyal Ağ Gizlilik Ayarlarını Düzenleyin: Çocuğunuzun sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını kontrol edin ve sadece tanıdığı kişilerle etkileşimde bulunmasını sağlayın.

UZMAN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Perviz Altay, sosyal medyanın çocuklar için hem fırsatlar hem de tehlikeler barındırdığını vurgulayarak, ebeveynlerin çocuklarını dijital dünyada güvende tutabilmek için bilinçli olmaları gerektiğini belirtti. Altay, siber güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekerek, "Bu konuda yeterli uzmanlığa sahip değilseniz, mutlaka bir uzmandan destek alın. Bazı ücretsiz yazılımlar sizi yeterince korumayabilir ve daha açık bir hedef haline getirebilir" dedi. Ayrıca, Fazlanet Bilgi Teknolojileri olarak, siber güvenlik konusunda tüm müşterilere gerekli desteği sağladıklarını ifade etti.