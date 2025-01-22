Gürcü mutfağının olmazsa olmazı: Tkemali sosu tarifi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:40

Güncelleme: 22.01.2025 - 11:40

Tkemali sosu, Gürcistan mutfağının en sevilen eşlikçilerinden biridir. Genellikle et yemeklerinin, kızarmış patatesin ya da sebze yemeklerinin yanında servis edilen bu sos, eriklerin ekşi tadıyla öne çıkar. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir Tkemali sosu tarifi:

Malzemeler

500 gram erik (tercihen ekşi erik veya mürdüm eriği)

2-3 diş sarımsak

1 çay kaşığı kişniş tohumu

1 çay kaşığı rezene tohumu

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Taze tarhun veya dereotu (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı su

Hazırlık Aşamaları

Erikleri haşlayın: Erikleri yıkayın ve çekirdeklerini çıkarın. Bir tencereye koyun ve üzerine yarım çay bardağı su ekleyerek kısık ateşte yumuşayana kadar haşlayın.

Püre haline getirin: Haşlanan erikleri blender yardımıyla püre haline getirin. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için gerekirse süzgeçten geçirin.

Baharatları hazırlayın: Sarımsakları ezin. Kişniş ve rezene tohumlarını havanda dövün veya baharat değirmeninde öğütün.

Sosunuzu pişirin: Erik püresini tekrar tencereye alın. Üzerine dövülmüş baharatları, ezilmiş sarımsakları, toz kırmızı biberi, karabiberi ve tuzu ekleyin. Karışımı orta ateşte 10-15 dakika kaynatın.

Son dokunuş: Sosu ocaktan almadan önce ince kıyılmış taze tarhun veya dereotunu ekleyin ve karıştırın.

Servis edin: Tkemali sosunu ılıdıktan sonra cam kavanozlara doldurun. Soğuduktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz.