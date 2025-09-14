Coleslaw tarifi... Enfes lahana salatası!

En sevilen eşlikçilerinden biri olan coleslaw, çıtır lahana ve havuçların kremsi bir sosla buluştuğu ferah bir salata. Özellikle kızartmaların, hamburgerlerin ve ızgaraların yanına çok yakışıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz klasik coleslaw tarifi...

MALZEMELER

½ küçük beyaz lahana (ince ince doğranmış)

2 adet havuç (rendelenmiş)

1 küçük kırmızı soğan (isteğe bağlı, ince doğranmış)

Sosu için:

½ su bardağı mayonez

2 yemek kaşığı süzme yoğurt (daha hafif tat için)

1 yemek kaşığı sirke (elma sirkesi veya beyaz sirke)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI

Lahanayı incecik kıyın, havuçları rendeleyin ve soğanı doğrayın.

Geniş bir kaseye tüm sebzeleri alın.

Ayrı bir kapta mayonez, süzme yoğurt, sirke, limon suyu, toz şeker, tuz ve karabiberi karıştırarak pürüzsüz bir sos hazırlayın.

Sosu sebzelerin üzerine dökün ve iyice karıştırın.

Karışımı streç filmle kaplayıp buzdolabında en az 1 saat dinlendirin ki lezzetler birbirine geçsin.