Çorbanın lezzetli ve tarihi değişimi: Minestrone Çorbası tarifi

Yayınlanma: 04.10.2024 - 12:22

Güncelleme: 04.10.2024 - 12:22

İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Minestrone çorbası, içeriğindeki taze sebzeler ve bakliyatlar sayesinde tam bir vitamin deposudur. Renkli görüntüsü ve zengin aromasıyla sofralarınıza lezzet katacak bu çorba, özellikle kış aylarında içinizi ısıtacak. Hem pratik hem de besleyici olan Minestrone çorbası, her kaşığında İtalyan mutfağının enfes tatlarını sunuyor.

MİNESTRONE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 kırmızı soğan

2 havuç

2 sap kereviz

4 diş sarımsak

10 Brüksel lahanası

1 su bardağı küp doğranmış domates

6 su bardağı sebze suyu

1 kabak

1 su bardağı Meksika fasulyesi

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

2 defne yaprağı

1 çay kaşığı kuru kekik

1 tatlı kaşığı kuru fesleğen

1/2 tatlı kaşığı kurutulmuş biberiye

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1/2 su bardağı makarna

1 su bardağı kıyılmış taze ıspanak

Tuz

Karabiber

Yapılış