Çorbanın lezzetli ve tarihi değişimi: Minestrone Çorbası tarifi
Minestrone çorbası, İtalyan mutfağının renkli ve besleyici bir klasiği. Bol sebze ve bakliyatla hazırlanan bu çorba, özellikle soğuk günlerde hem doyurucu hem de sağlıklı bir seçenek.
İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Minestrone çorbası, içeriğindeki taze sebzeler ve bakliyatlar sayesinde tam bir vitamin deposudur. Renkli görüntüsü ve zengin aromasıyla sofralarınıza lezzet katacak bu çorba, özellikle kış aylarında içinizi ısıtacak. Hem pratik hem de besleyici olan Minestrone çorbası, her kaşığında İtalyan mutfağının enfes tatlarını sunuyor.
MİNESTRONE ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 kırmızı soğan
- 2 havuç
- 2 sap kereviz
- 4 diş sarımsak
- 10 Brüksel lahanası
- 1 su bardağı küp doğranmış domates
- 6 su bardağı sebze suyu
- 1 kabak
- 1 su bardağı Meksika fasulyesi
- 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
- 2 defne yaprağı
- 1 çay kaşığı kuru kekik
- 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen
- 1/2 tatlı kaşığı kurutulmuş biberiye
- 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
- 1/2 su bardağı makarna
- 1 su bardağı kıyılmış taze ıspanak
- Tuz
- Karabiber
Yapılış
- Derin bir tencereye yağları alıp ısıtın.
- Soğan, havuç, kereviz, sarımsak, Brüksel lahanası, domates, et suyu ve fasulyeyi ekleyin.
- Kısık ateşte 20 dakika kadar pişirin. Defne yaprağı, kekik, fesleğen, biberiye ve kırmızı biberi ilave edin.
- En son makarna ve ıspanağı ekleyip makarna pis¸ene kadar 10 dakika daha pişirin.
- Tencerenin içinden defne yapraklarını çıkarın.
- Ocaktan alıp servis tabaklarına paylaştırın ve ufalanmış tulum peyniri ile servis yapın.
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