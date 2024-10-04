Fransız mutfağının enfes lezzeti: Confit De Canard tarifi

Yayınlanma: 04.10.2024 - 10:34

Güncelleme: 04.10.2024 - 10:34

Fransız mutfağının zarif lezzetlerinden biri olan Confit de Canard, sabır ve ustalık gerektiren bir yemektir. Ördek butlarının yağda yavaşça pişirilmesiyle elde edilen bu enfes yemek, dışı çıtır içi yumuşak dokusuyla damakları şenlendirir. Özel davetlerinizde ya da farklı bir akşam yemeği deneyimi için bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte, Confit De Canard tarifi...

CONFİT DE CANARD TARİFİ

Malzemeler

4 adet ördek but

4-5 dal taze kekik

3-4 dal biberiye

4 diş sarımsak

Tane karabiber

2 adet defne yaprağı

1 lt ördek yağı

Yapılış