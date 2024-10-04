Fransız mutfağının enfes lezzeti: Confit De Canard tarifi
Fransız mutfağının en ünlü yemeklerinden biri olan Confit de Canard, uzun pişirme süresi ve eşsiz lezzetiyle öne çıkıyor. Özel gün sofralarınıza şıklık katacak bu tarif, özellikle ördek etini sevenler için mükemmel bir tercih. İşte, Confit De Canard tarifi...
Fransız mutfağının zarif lezzetlerinden biri olan Confit de Canard, sabır ve ustalık gerektiren bir yemektir. Ördek butlarının yağda yavaşça pişirilmesiyle elde edilen bu enfes yemek, dışı çıtır içi yumuşak dokusuyla damakları şenlendirir. Özel davetlerinizde ya da farklı bir akşam yemeği deneyimi için bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte, Confit De Canard tarifi...
CONFİT DE CANARD TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet ördek but
- 4-5 dal taze kekik
- 3-4 dal biberiye
- 4 diş sarımsak
- Tane karabiber
- 2 adet defne yaprağı
- 1 lt ördek yağı
Yapılış
- Öncelikle bir karıştırma kabında marinasyon için sarımsak, taze kekik, biberiye, defne yaprağı ve tane karabiberi karıştırın.
- Bir kaba ördek butlarını alın ve üzerine karıştırdığınız malzemeleri güzelce yedirin ve kabı streçleyin bir gece bu şekilde bekletin.
- Marine edildikten sonra ördek bacaklarını fırın kabına alıp üzerini ördek yağı ile kaplayın.
- Bu esnada eğer ördek yağı bulamazsanız 2 adet ördek butunu birkaç dal kekik ve defne yaprağı ile kaynatıp yağını elde edebilirsiniz.
- Yağı ördeğin üzerine dökün ve güzelce yedirin.
- Güveç kabına ördek butlarını alın ve üzerine ördek yağını ilave edin.
- Güveci fırına verin ve 150 dereceye ayarlayın.
- Fırını önceden ısıtmayın çünkü ördeği mümkün olduğunca yavaş ve yumuşak bir şekilde pişirmelisiniz.
- 2 saat boyunca fırında pişen ördek konfileri çıtır görünmeye başladığı anda sıyı 190 dereceye yükseltin ve 15 dakika daha pişirin.
- Kızaran ördek konfileri servis tabağına alın, yanına taze yeşil salata ve fırında patates eşliğinde servis edin, Afiyet olsun.
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