Dakikalar içinde hazır: Enfes Rus salatası tarifi
Patates, havuç ve turşunun nefis uyumu: Bu klasik Rus salatası hem pratik hem de çok lezzetli!,
Kremamsı dokusu ve doyurucu içeriğiyle sofraların sevilen mezesi Rus salatası, özellikle davet sofralarında ve özel günlerde vazgeçilmezdir.
MALZEMELER
- 3 adet orta boy patates
- 2 adet havuç
- 1 su bardağı bezelye (haşlanmış veya konserve)
- 4-5 adet kornişon turşu
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 3 yemek kaşığı mayonez
- Tuz (isteğe göre)
Opsiyonel:
- Haşlanmış yumurta (doğranmış, süsleme için)
- Haşlanmış tavuk göğsü (etli versiyon için)
HAZIRLANIŞI
Patatesleri ve havuçları küp küp doğrayın, ayrı ayrı haşlayın.
Haşlanmış malzemeleri süzerek soğumaya bırakın.
Kornişon turşuları küçük küpler halinde doğrayın.
Tüm malzemeleri derin bir kapta birleştirin.
Üzerine yoğurt, mayonez ve tuzu ekleyip nazikçe karıştırın.
Servis tabağına alın, dilerseniz haşlanmış yumurta veya dereotu ile süsleyin.
Buzdolabında en az 1 saat dinlendirip soğuk olarak servis edin.
Etiketler: #Rus Salatası
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