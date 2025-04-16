İçi akışkan enfes lezzet: Kaşarlı köfte tarifi

Yayınlanma: 16.04.2025 - 12:21

Güncelleme: 16.04.2025 - 12:21

Köfte tarifleri mutfağımızın vazgeçilmezleri arasında yer alırken, klasik köfteyi bir adım öteye taşıyan kaşarlı köfte tarifi hem büyüklerin hem de çocukların favorisi olmayı başarıyor. Dışı kıtır, içi ise kaşar peynirinin akışkanlığıyla sürprizli bir lezzet sunan bu tarif, hem pratikliği hem de doyuruculuğuyla sofralara renk katıyor. Peki, klasik köfteye lezzetli bir dokunuş olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes kaşarlı köfte tarifi...

KAŞARLI KÖFTE TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kıyma (orta yağlı)

1 adet soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet yumurta

2 dilim bayat ekmek içi (ıslatılıp ufalanmış)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kimyon

1 avuç ince doğranmış maydanoz

100-150 gram kaşar peyniri (küp doğranmış)

Kızartmak için sıvı yağ

KAŞARLI KÖFTE YAPILIŞI

Derin bir yoğurma kabına kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, ufalanmış ekmek içi ve baharatları alın.

Maydanozu da ekleyerek tüm malzemeleri iyice yoğurun.

Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın.

Elinizle hafifçe açarak ortasına bir adet kaşar peyniri küpü yerleştirin.

Kaşar peyniri içerde kalacak şekilde köfteyi kapatın ve yuvarlak ya da yassı bir şekilde şekil verin.

Köfteleri buzdolabında en az 20 dakika dinlendirirseniz hem daha lezzetli olur hem de pişerken dağılmazlar.

Bir tavaya sıvı yağı alın ve ısıtın.

Köfteleri orta ateşte, her iki tarafı da kızarana kadar pişirin.

Dilerseniz fırında da 180 derece sıcaklıkta yaklaşık 20-25 dakika pişirebilirsiniz.

Kaşarlı köfteleri sıcak olarak, yanında patates püresi, pirinç pilavı veya yeşil salata ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!