Damak çatlatan lezzet: Leziz Cinnamon Roll tarifi!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 18:40

Güncelleme: 29.01.2024 - 18:40

Sıcacık fırından yeni çıkmış tarçınlı rulo tarifiyle evinizi mis gibi kokutmanın zamanı geldi! Tarçın kokusunun yayıldığı o nefis anlarda, bir dilimi ile tüm yorgunluğunuzun ve stresinizin uçup gittiğini hissedeceksiniz. Hem hazırlaması keyifli hem de tadıyla mest eden bu tarif, özellikle tarçın sevenler için bir favori olmaya aday. İster kahvaltıda, ister çay saati için hazırlayın, her lokmasıyla damaklarınızı şenlendirecek bu tarçınlı rulo, sofralarınızın vazgeçilmezi olacak! İşte leziz Cinnamon Roll tarifi...

MALZEMELER

Hamur İçin:

1 su bardağı ılık süt

1 paket (10 gram) instant maya

1/2 su bardağı granül şeker

1/3 su bardağı tereyağı (eritilmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet büyük boy yumurta

4-4.5 su bardağı un

İç Harcı İçin:

1 su bardağı kahverengi şeker (toz)

2.5 yemek kaşığı toz tarçın

1/3 su bardağı tereyağı (eritilmiş)

Sosu İçin:

1/2 paket (125 gram) labne peynir

1/4 su bardağı tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı pudra şekeri

1/2 tatlı kaşığı vanilin özütü

YAPILIŞI

Süt bir kaba alınır ve ılık olacak şekilde ısıtılır. Üzerine instant maya eklenir ve mayanın erimesi beklenir.

Şeker, eritilmiş tereyağı, tuz ve yumurtalar eklenir ardından karıştırılır.

Unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğrulur.

Hamurun üzeri örtülür, ılık bir yerde mayalanmaya bırakılır. Hamur iki katına çıkana kadar yani yaklaşık 1 saat bekletilmeli.

Mayalanan hamur unlanmış bir zeminde dikdörtgen şeklinde açılır.

İç harcı için şeker ve tarçını karıştırılır. Eritilmiş tereyağı hamurun üzerine sürülür, ardından tarçınlı şeker karışımını serpilir.

Hamur rulo şeklinde sarılır ve dilimlere ayrılır.

Dilimler yağlı kağıt serili tepsiye dizilir. Üzeri örtülüp tekrar mayalanmaya bırakılır (yaklaşık 30 dakika).

Fırını 180 dereceye ısıtılır. Mayalanan rulolar fırına sürülür ve üzeri kızarıncaya kadar pişirilir (yaklaşık 20-25 dakika).

Krem peynir sosu için labne peyniri, eritilmiş tereyağı, pudra şekeri ve vanilini bir kasede karıştırılır. Sıcak ruloların üzerinepeynir sosu sürülür.