Bu tatlıları denemediğiniz için pişman olabilirsiniz: İşte 5 yöresel efsane tatlı tarifi...

Yayınlanma: 29.01.2024 - 13:28

Güncelleme: 29.01.2024 - 13:28

Türkiye, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bir bölge olduğu için yöresel lezzetleri de bir hayli fazladır. Bunların başında da tatlılar gelir. Her biri kendi yöresinden izler taşıyan, bir kez tattıktan sonra ara ara hep pişirmek isteyeceğiniz tatlara sahip olup; bu tatlıların tadı damağınızda kalabilir. Her yanı lezzet dolu ülkemizin dört bir yanından farklı tatlı tariflerini deneyerek sizler de yeni tatlar keşfedip lezzete doyabilirsiniz! Peki denemediğiniz için pişman olabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? İşte 5 yöresel efsane tatlı tarifi...

1. PEPEÇURA TARİFİ

Malzemeler:

Pepeçura için:

1 kilogram siyah kokulu üzüm

4 su bardağı su

1/2 çay bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı mısır unu

1 yemek kaşığı buğday nişastası

Üzeri için:

1 avuç file Antep fıstığı

1 avuç dövülmüş ceviz içi

Yapılışı:

Üzümlerinizi iyice yıkayın. Saplarından ayıklayarak tencerenin içerisine alın. Üzerine su ve şeker ilave ederek kısık ateşte pişmeye bırakın. Üzümler iyice suyunu bırakıp, eriyene kadar pişirin. Ardından büyükçe bir süzgeçten geçirin. Ezilmemiş olan üzümleri kaşık yardımıyla iyice ezin. Elde ettiğiniz üzümlü şekerli karışımından bir kepçe kaseye ayırıp kalanını tencerenin içerisine alın. Kepçeyle ayırdığınız üzüm suyunu mısır unuyla karıştırın ve tencereye ilave edin. Ardından buğday nişastasını da ekleyip karıştıra karıştıra yedirin. Karışımı koyulaşana dek kaynatın. Karışımı koyulaşana dek kaynatın. Dilediğiniz kıvama geldiğinde kaselere doldurun. Servis kaselerinin içinde bir süre ılımasını bekleyin. Ilıdıktan sonra buzdolabına kaldırın ve iyice soğumalarını sağlayın. Soğuyup, kıvamı iyice oturan tatlılarınızı file Antep fıstığı ve ceviz içiyle süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

2. SAMSADES TARİFİ

Malzemeler:

3 su bardağı un

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Dolgusu için:

4 yemek kaşığı tuzsuz lor peyniri

1,5 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tarçın

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

4-5 damla limon suyu

Yapılışı:

2 su bardağını unu bir kaba alın. Tuzu ilave edin. 1,5 su bardağı suyu una ilave edin. İhtiyatlı olarak un ve su ekleyerek ele yapışmayan kulak memesi kıvamına getirene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamuru 10-15 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru iki eş bezeye bölün ve merdane yardımıyla unlayarak inceltin. İncelen hamurun kenarlarını düzelterek dikdörtgen şekil verin. 3-4 cm'lik şeritler halinde kesin ve sonra tam ortalarından yatay olarak şeritlerinizi ikiye bölün. İç dolgusu için; lor peyniri, şeker ve tarçını bir kabın içerisinde ezerek karıştırın. Hazırladığınız şeritlerin ucuna lor peynirli harcı yerleştirin ve muska şeklinde sarın. Muska şeklini verdiğiniz hamurları kızgın yağda kızartın. Şerbet için; Su, şeker ve tarçını sos tavasına alın ve kaynatın. Şerbet kaynayınca limon sıkarak özleştirin. Kızarttığınız sıcak muskaları sıcak şerbetle buluşturun. Kaymakla servis ederek lezzeti hafifletin. İşte bu kadar, afiyetler olsun!

3. NEVZİNE TARİFİ

Malzemeler:

1 adet yumurta

2 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

4 yemek kaşığı tahin

3 yemek kaşığı yoğurt

250 gram tereyağı

5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

4 su bardağı su

2,5 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı pekmez

Süslemek için:

50 gram toz Antep fıstığı

Yapılışı:

Şerbeti için:

Öncelikle şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakın. Bunun için su ve şekeri bir tencerede şerbet kıvamına gelene dek yaklaşık 15 dakika kaynatın. Şerbet kıvamını aldıktan sonra ocağın altını kapatın ve pekmezi ilave edin. Şerbetiniz hazır, bir kenarda soğumaya bırakın.

Hamuru için:

Yoğurmak için derince bir kabın içerisine unu ve kabartma tozunu koyun. Ortasına bir çukur açıp, içerisine yumurta, yoğurt ve tahini ilave edip güzelce yoğurun. Tereyağını bir kapta eritin ve hazırladığınzı hamura, tereyağı biraz ılıklaştıktan sonra azar azar ilave ederek yoğurmaya devam edin. İnce çekilmiş cevizleri de hamura ekleyip, ele yapışmayan bir hamur elde edene dek güzelce yoğurun. Hamur oldukça yağlı olduğu için fırın kabını yağlamanıza gerek yok. Isıya dayanıklı bir fırın kabına hazırladığınız hamuru güzelce bastırıp düzleştirerek yayın. Hamurun üstünü düzleştirdikten sonra çatalla hafifçe delikler açarak desen verin. Ardından dilimleyin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üstü kızarana dek 30 dakika pişirin. Tatlı fırından çıkar çıkmaz, henüz çok sıcakken, hazırlamış ve soğumaya bırakmış olduğunuz soğuk şerbeti tatlının üstüne dökün ve kendi kendine şerbeti çekmesi ve soğuması için bırakın. Tatlı tüm şerbeti çekip, soğuduktan sonra, buzdolabında bir süre dinlendirin ve üstünü toz antep fıstığıyla süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!

4. HAYRABOLU TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

500 gram tuzsuz lor peyniri

3 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı irmik

2 çay kaşığı karbonat

Şerbeti için:

6 su bardağı su

3,5 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı limonun suyu

Üzeri için:

1/2 su bardağı tahin

1/3 su bardağı fındık kırığı

Yapılışı:

Hayrabolu tatlısı için rondoya yumurta ve lor peyniri alın. Pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar çekin. Bir kaba alın, üzerine un irmik ve karbonatı ekleyin, yoğurun. Fırın tepsisi da kabına ceviz büyüklüğünde kopardığınız hamurları dizin. 180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Bir tencereye şeker ve suyu alın. Üzerine limon ekleyin ve karıştırın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. Pişen tatlıyı bir kaç yerinden çatal yardımıyla delin. Kaynayan şerbetin içerisine atın. 20-30 dakika bu şekilde kaynatın. İyice şerbeti çeken tatlıları servis tabağına alın. Üzerine tahin ve fındıkla süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

5. KÖMBE KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

Baharatları için:

1 çay kaşığı mahlep

1 çay kaşığı muskat cevizi rendesi

1 çay kaşığı öğütülmüş damla sakızı

1 çay kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

3 adet karanfil

Hamuru için:

1 su bardağı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

5 su bardağı un

1,5 su bardağı şeker

Üzeri için:

1 kase susam

Yapılışı:

Tüm baharat malzemelerini bir havanın içinde döverek birbiriyle harmanlayın ve kömbe baharatını elde edin. Bir kabın içine sıvı yağ, erimiş tereyağı, süt, şeker ve kömbe baharatını alarak çırpıcı yardımıyla şeker eriyene kadar çırpın. Şeker eridikten sonra azar azar un ilave edin ve bir kaşık yardımıyla karıştırın. Ardından kabartma tozunu ilave ederek güzelce yoğurun. Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça alın ve susama batırın. Ardından kömbe kalıbına bastırın. Kömbe kalıbını sert bir biçimde yüzeye vurun ve kalıptan çıkmasını sağlayın. Aynı işlemi tüm hamur bitine kadar uygulayın. Yağlı kağıt serili bir fırın tepsininin üzerine kömbelerinizi aktarın. 180 derecede üzerleri kızarana kadar pişirin. Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin!