İçinizi ısıtacak lezzet: Yoğurtlu kış çorbası tarifi
Soğuk kış günlerinde sıcacık bir kucaklama: Yoğurtlu Kış Çorbası! İçerisindeki sağlıklı malzemeler ve yoğurtun hafif lezzetiyle sofranıza sıcak bir nefes getiriyor. Bu tarif, hem damaklara hem de ruha dokunan bir lezzet şöleni sunuyor.
Kış aylarının soğuk esintileriyle beraber, içimizi ısıtan sıcak bir çorbanın özlemi başlar. İşte tam da bu noktada, yoğurtlu kış çorbası sahneye çıkıyor. Yoğurtun hafifliği ve besleyici malzemelerin buluştuğu bu çorba, sadece vücudu değil, ruhu da ısıtıyor.
YOĞURTLU KIŞ ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı yoğurt
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yumurta sarısı
- 4 su bardağı tavuk suyu veya sebze suyu
- Yarım su bardağı pirinç
- Yarım su bardağı rendelenmiş havuç
- 1 adet rendelenmiş patates
- Yarım çay bardağı tereyağı
- 1 çay bardağı süt
- Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)
- Taze nane veya maydanoz (servis için)
Yapılışı:
Pirinçleri Haşlama:
Pirinçleri yıkayın ve su ekleyerek haşlayın. Haşlanmış pirinçleri süzüp bir kenara alın.
Yoğurtlu Karışımı Hazırlama:
Yoğurdu bir kaba alın.
Üzerine yumurta sarısını ve unu ekleyerek iyice çırpın.
Yavaşça sütü ekleyip karışımı homojen hale getirin.
Tavuk Suyu veya Sebze Suyu Hazırlama:
Tavuk suyunu veya sebze suyunu kaynatın.
Sebzeleri Kavurma:
Tereyağını bir tencerede eritin.
Rendelenmiş havuç ve patatesi ekleyip kısık ateşte kavurun.
Yoğurtlu Karışımı Ekleyip Pişirme:
Kavrulmuş sebzelerin üzerine yoğurtlu karışımı ekleyin ve sürekli karıştırarak kaynamasını sağlayın.
Pirinç ve Baharatları Ekleyip Pişirme:
Haşlanmış pirinci ekleyin ve karıştırın.
Tuz, karabiber ve pul biberi isteğe bağlı olarak ekleyin.
Çorbayı Kaynatma ve Servis:
Tüm malzemeler iyice kaynadığında ocaktan alın.
Çorbayı servis kaselerine paylaştırın.
Üzerine taze nane veya maydanoz serpip sıcak servis yapın.
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