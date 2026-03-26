Damakta iz bırakan yöresel lezzet: Aşmalı yahni tarifi

Erzurum'un geleneksel yemeklerinden coğrafi işaretli aşmalı yahni, geçmişten bugüne gelen özgün lezzetler arasında yer alıyor. İşte, enfes tadıyla aşmalı yahni tarifi...
AŞMALI YAHNİ TARİFİ
Malzemeler (3-4 kişilik)
500 gram kavurma
500 gram tatlı aşma (kuru kayısı)
500 gram ekşi aşma (kuru kayısı)
7 arpacık soğan
25 gram salça
20 gram tereyağı
Yarım çay kaşığı tuz
AŞMALI YAHNİ YAPILIŞI
Arpacık soğanlar eritilen tereyağında kavrulur.
Kavurma soğanların üzerine eklenip karıştırmaya devam edilir.
Salça ve tuzu ilave edilir.
Önceden sıcak suda bekletilen tatlı ve ekşi aşmalar kavurmanın üzerine eklenir.
2 su bardağı su ilave edilir.
Tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte yaklaşık 10 dakika pişirilir.
Sıcak olarak servis edilir.
Afiyet olsun!