Damakta iz bırakan yöresel lezzet: Aşmalı yahni tarifi

26.03.2026 10:45:00
Tatlı ve ekşi kuru kayısının kavurmayla buluştuğu tescilli yemek, sofralara özgün bir lezzet katıyor. İşte, enfes tadıyla aşmalı yahni tarifi...

Erzurum'un geleneksel yemeklerinden coğrafi işaretli aşmalı yahni, geçmişten bugüne gelen özgün lezzetler arasında yer alıyor. İşte, enfes tadıyla aşmalı yahni tarifi...

AŞMALI YAHNİ TARİFİ

Malzemeler (3-4 kişilik)

500 gram kavurma

500 gram tatlı aşma (kuru kayısı)

500 gram ekşi aşma (kuru kayısı)

7 arpacık soğan

25 gram salça

20 gram tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

AŞMALI YAHNİ YAPILIŞI

Arpacık soğanlar eritilen tereyağında kavrulur.

Kavurma soğanların üzerine eklenip karıştırmaya devam edilir.

Salça ve tuzu ilave edilir.

Önceden sıcak suda bekletilen tatlı ve ekşi aşmalar kavurmanın üzerine eklenir.

2 su bardağı su ilave edilir.

Tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte yaklaşık 10 dakika pişirilir.

Sıcak olarak servis edilir.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Coğrafi işaret tescilli #yöresel lezzet #Erzurum mutfağı