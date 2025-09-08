Danimarka kahvaltılarının açık lezzeti: Smorrebrod

İskandinav ülkeleri, sade ama besleyici kahvaltılıklarıyla biliniyor. Danimarka’nın “Smorrebrod” adı verilen geleneksel açık sandviçi, bu kültürün en güzel örneklerinden biri. Adı “ekmeğin üzerine tereyağı sürmek” anlamına gelen Smorrebrod, basit malzemelerle hazırlanmasına rağmen oldukça doyurucu.

SMORREBROD TARİFİ

Malzemeler

2 dilim çavdar ekmeği

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet haşlanmış yumurta (dilimlenmiş)

4-5 dilim füme somon veya uskumru

1 tutam taze dereotu

1-2 dilim salatalık

Tuz, karabiber

Yapılışı