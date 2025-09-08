Danimarka kahvaltılarının açık lezzeti: Smorrebrod

İskandinav ülkeleri, sade ama besleyici kahvaltılıklarıyla biliniyor. Danimarka’nın “Smorrebrod” adı verilen geleneksel açık sandviçi, bu kültürün en güzel örneklerinden biri. Adı “ekmeğin üzerine tereyağı sürmek” anlamına gelen Smorrebrod, basit malzemelerle hazırlanmasına rağmen oldukça doyurucu.
SMORREBROD TARİFİ
Malzemeler
- 2 dilim çavdar ekmeği
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet haşlanmış yumurta (dilimlenmiş)
- 4-5 dilim füme somon veya uskumru
- 1 tutam taze dereotu
- 1-2 dilim salatalık
- Tuz, karabiber
Yapılışı
- Çavdar ekmeklerini ince dilimleyin, her birinin üzerine tereyağı sürün.
- Bir dilimin üzerine somon dilimlerini, diğerine haşlanmış yumurta dilimlerini yerleştirin.
- Salatalık ve dereotu ile süsleyin.
- Tuz ve karabiber serpip açık şekilde servis edin.