Danimarka kahvaltılarının açık lezzeti: Smorrebrod

8.09.2025 11:20:00
Haber Merkezi
Danimarka mutfağının en bilinen ama Türkiye’de pek tanınmayan lezzetlerinden biri Smorrebrod. Çavdar ekmeği üzerine tereyağı sürülerek hazırlanan bu açık sandviç, balık, et veya sebzelerle zenginleştiriliyor. Hem kahvaltılarda hem de öğle yemeklerinde tercih edilen Smorrebrod, İskandinav mutfağının sağlıklı ve sade tarzını yansıtıyor.

İskandinav ülkeleri, sade ama besleyici kahvaltılıklarıyla biliniyor. Danimarka’nın “Smorrebrod” adı verilen geleneksel açık sandviçi, bu kültürün en güzel örneklerinden biri. Adı “ekmeğin üzerine tereyağı sürmek” anlamına gelen Smorrebrod, basit malzemelerle hazırlanmasına rağmen oldukça doyurucu.

SMORREBROD TARİFİ

Malzemeler

  • 2 dilim çavdar ekmeği
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet haşlanmış yumurta (dilimlenmiş)
  • 4-5 dilim füme somon veya uskumru
  • 1 tutam taze dereotu
  • 1-2 dilim salatalık
  • Tuz, karabiber

Yapılışı

  1. Çavdar ekmeklerini ince dilimleyin, her birinin üzerine tereyağı sürün.
  2. Bir dilimin üzerine somon dilimlerini, diğerine haşlanmış yumurta dilimlerini yerleştirin.
  3. Salatalık ve dereotu ile süsleyin.
  4. Tuz ve karabiber serpip açık şekilde servis edin.
İlgili Konular: #Danimarka #Yemek Tarifi #Kahvaltı