Danimarka'nın meşhur puf puf pankekleri: Aebleskiver tarifi

Danimarka mutfağının en ünlü lezzetlerinden biri olan Aebleskiver, küçük, yuvarlak ve puf puf pancake’leriyle dikkat çeker. Genellikle pudra şekeri ve reçelle servis edilen bu lezzet, hem tatlı hem de hafif bir atıştırmalık olarak tercih edilir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz Aebleskiver ile misafirlerinizi şaşırtabilir veya hafta sonu kahvaltılarınızı şenlendirebilirsiniz. Peki, bu enfes lezzeti evinizde nasıl yapabilirsiniz? İşte, enfes kıvamıyla aebleskiver tarifi...

AEBLESKIVER TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

2 adet yumurta (akı ve sarısı ayrılmış)

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Pişirmek için sıvı yağ veya tereyağı

AEBLESKIVER YAPILIŞI

Geniş bir kapta un, toz şeker, tuz ve kabartma tozunu karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurta sarılarını, süt ve eritilmiş tereyağını çırpın.

Sıvı karışımı kuru malzemelere ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Yumurta aklarını ayrı bir kapta sertleşene kadar çırpın ve hamura nazikçe katlayın.

Aebleskiver tavasını veya küçük pancake tavasını ısıtın ve hafifçe yağlayın.

Hamurdan bir kaşık alarak tavaya dökün, her tarafını altın rengi alana kadar pişirin.

Servis ederken üzerine pudra şekeri serpin ve reçel veya çikolata sos ile sunun.

Aebleskiverleri kahvaltıda, çay saatlerinde veya tatlı olarak servis edebilirsiniz.

Üzerine pudra şekeri, reçel, bal veya çikolata sos ekleyerek görsel ve lezzet açısından daha etkileyici sunumlar yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!