Davet sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Trüf mantarlı patates püresi tarifi

Yayınlanma: 21.12.2024 - 17:22

Güncelleme: 21.12.2024 - 17:22

Trüf mantarlı patates püresi, klasik patates püresine sofistike bir dokunuş katarak yemeklerinize lezzet ve zarafet kazandırır. Özel davet sofralarının vazgeçilmezi haline gelen bu tarif, zengin aroması ve kremsi yapısıyla herkesin beğenisini kazanır. Peki, davet sofralarına çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, trüf mantarlı patates püresi tarifi...

TRÜF MANTARLI PATATES PÜRESİ TARİFİ

Malzemeler:

4 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı süt (isteğe bağlı olarak krema kullanılabilir)

1-2 çay kaşığı trüf mantarı yağı

1 yemek kaşığı rendelenmiş Parmesan peyniri (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

TRÜF MANTARLI PATATES PÜRESİ YAPILIŞI

Patatesleri soyun ve iri parçalar halinde doğrayın.

Geniş bir tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve biraz tuz ilave edin.

Patatesler tamamen yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika haşlayın.

Haşlanan patatesleri süzün ve bir püre ezici ya da çatal yardımıyla püre haline getirin.

Ezilen patateslerin üzerine tereyağını ekleyin ve sıcak patateslerle birlikte erimesini sağlayın.

Ardından sütü veya kremayı azar azar ekleyerek karıştırın.

Trüf mantarı yağını dikkatlice püreye ekleyin.

Yağı az miktarda kullanarak başlayın ve damak tadınıza uygun şekilde arttırın.

Pürenize tuz ve karabiber ekleyerek lezzetini dengeleyin.

İsteğe bağlı olarak Parmesan peyniri ilave ederek ekstra bir zenginlik katabilirsiniz.

Hazırladığınız trüf mantarlı patates püresini sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!