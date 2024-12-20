Ev yapımı taş gibi yoğurt tarifi... 1 litre sütten yoğurt nasıl mayalanır?

Yayınlanma: 20.12.2024 - 22:07

Güncelleme: 20.12.2024 - 22:07

Doğallığın ve tazeliğin tadını çıkarmak isteyenler için ev yapımı yoğurt, hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek sunuyor. Market ürünlerindeki katkı maddelerinden uzak, tamamen kendi mutfağınızda hazırlayabileceğiniz bu yoğurt, geleneksel yöntemlerle sofralarınıza geliyor. Kolay yapımı ve enfes kıvamıyla dikkat çeken ev yapımı yoğurt tarifi, mutfağınıza doğallığı taşıyor. İşte enfes yoğurt tarifi...

MALZEMELER

1 litre tam yağlı süt (taze süt veya günlük pastörize süt)

1 yemek kaşığı yoğurt (mayalık, doğal olmalı)

YAPILIŞI

Sütü derin bir tencereye alın ve orta ateşte kaynatmaya başlayın.

Süt kaynadıktan sonra 5-7 dakika kadar daha kaynamaya devam edin. Bu işlem sütün yoğunlaşmasını sağlar.

Kaynamış sütü ocaktan alın ve ılımaya bırakın.

Sütün sıcaklığı serçe parmağınızı sütün içine batırdığınızda 7-8 saniye dayanacak şekilde (42-45°C civarı) olmalıdır.

Mayalık yoğurdu bir kaseye alın ve üzerine 1-2 yemek kaşığı ılık süt ekleyerek iyice karıştırın.

Bu işlem, mayanın sütle homojen karışmasını sağlar.

Ilımış sütü yoğurt mayasıyla karıştırın ve karışımı sütün içine yavaşça dökün.

Karıştırarak her yere eşit şekilde yayılmasını sağlayın.

Mayalanan sütü bir kaba alın veya olduğu gibi tencerede bırakın.

Kabın kapağını kapatın ve üzerini kalın bir bezle örtün. Yoğurt, sıcak bir ortamda mayalanmalıdır.

Bu şekilde 6-8 saat, tercihen bir gece bekletin.

Mayalanma süresi dolduktan sonra yoğurdu kontrol edin. Katılaşmışsa, buzdolabına alarak 2-3 saat dinlendirin. Bu işlem yoğurdun kıvamını artırır.

PÜF NOKTALARI

Süt Seçimi: Tam yağlı süt kullanmak daha lezzetli ve yoğun kıvamlı bir yoğurt elde etmenizi sağlar.

Doğru Sıcaklık: Sütün çok sıcak ya da soğuk olmamasına dikkat edin. Fazla sıcak maya öldürür, soğuk ise mayalanmayı engeller.

Maya Kalitesi: Doğal ve taze bir yoğurt kullanmak önemlidir.