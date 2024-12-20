Yılbaşına iyi dileklerle girmek isteyenlerin çok seveceği lezzet: Şans kurabiyesi tarifi

Yayınlanma: 20.12.2024 - 14:32

Güncelleme: 20.12.2024 - 14:32

Şans kurabiyeleri, içinde mesajlar veya dilekler saklı olan eğlenceli ve anlamlı kurabiyelerdir. Çoğunlukla özel günlerde, partilerde veya hediyelik olarak hazırlanır. Yapımı biraz dikkat ve sabır gerektirir, ancak sonucu oldukça etkileyicidir. Siz de sevdiklerinize sürpriz yapmak ya da keyifli bir etkinlik için kendi şans kurabiyelerinizi yapabilirsiniz. Peki, yılbaşına iyi dileklerle girmek isteyenlerin çok seveceği bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes şans kurabiyesi tarifi...

ŞANS KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta akı

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 çay kaşığı vanilin

1 çimdik tuz

ŞANS KURABİYESİ YAPILIŞI

Şans kurabiyeleri için minik kağıtlara güzel dilekler, özlü sözler veya eğlenceli mesajlar yazın.

Kağıtları çok büyük olmayacak şekilde kesin ve kenarda bekletin.

Bir kasede yumurta aklarını bir çimdik tuz ile köpürene kadar çırpın.

Şeker ekleyerek karışım beyazlaşıp krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.

Üzerine un, nişasta, eritilmiş tereyağı ve vanilini ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Hamurdan bir tatlı kaşığı alarak tepsiye ince yuvarlaklar halinde yayın. (Kurabiyelerin ince olması önemlidir.)

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, kenarları hafifçe kızarana kadar 5-7 dakika pişirin.

Sıcak kurabiyeleri hızlıca fırından çıkarın.

Her bir kurabiyenin ortasına hazırladığınız mesaj kağıdını koyun.

Kurabiyeyi ikiye katlayarak uçlarını hafifçe sıkıştırın ve bir bardak kenarına yerleştirerek kıvrılmasını sağlayın.

Şekil alan kurabiyeleri soğuması için bekletin.

Afiyet olsun!