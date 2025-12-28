Davet sofralarına çok yakışan lezzet: Vişneli lahana sarması tarifi

Vişneli lahana sarması, geleneksel Türk mutfağının alışılmış tatlarını farklı aromalarla buluşturan özgün tariflerden biridir. Özellikle Osmanlı mutfağından esintiler taşıyan bu özel yemek, vişnenin hafif ekşiliği ile lahana ve iç harcın uyumunu bir araya getirir. Peki, davet sofralarına çok yakışan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis vişneli lahana sarması tarifi...

VİŞNELİ LAHANA SARMASI TARİFİ

Malzemeler

Sarma için:

1 adet orta boy beyaz lahana

1,5 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

Tuz, karabiber

Vişneli sos için:

1 su bardağı vişne (taze ya da dondurulmuş)

Yarım su bardağı vişne suyu

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı zeytinyağı

VİŞNELİ LAHANA SARMASI YAPILIŞI

Lahananın dış yapraklarını ayırın ve kaynar suda yumuşayana kadar haşlayın.

Yaprakları süzerek soğumaya bırakın.

Zeytinyağında ince doğranmış soğanı kavurun.

Pirinç, dolmalık fıstık ve kuş üzümünü ekleyin.

Baharatları ve tuzu ilave ederek birkaç dakika daha kavurun.

Ocaktan alıp dinlendirin.

Lahana yapraklarının içine iç harçtan koyarak sıkıca sarın ve tencereye dizin.

Vişne, vişne suyu, şeker ve zeytinyağını karıştırın.

Sosu sarmaların üzerine gezdirin.

Üzerini geçmeyecek kadar sıcak su ekleyin.

Kısık ateşte yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

Vişneli lahana sarmasını ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!