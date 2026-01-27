Davet sofralarının yıldızı: Nevzine tatlısı tarifi

Kayseri mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Nevzine Tatlısı, tahin, ceviz ve şerbetin buluştuğu klasik bir hamur tatlısıdır. Kıvamlı şerbeti ve aromatik cevizli iç dolgusu ile sofralarda kendine özel bir yer edinir. Hafifçe çıtır kabuğu ve yumuşak iç dokusu sayesinde kahve yanından tatlı tabağına kadar her an keyifle tüketilir. Peki, davet sofralarının yıldızı olan bu nefis tatlı nasıl yapılır? İşte, Nevzine tatlısı tarifi...

NEVZİNE TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

3 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3–3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harç:

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı tahin

Şerbet için:

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

NEVZİNE TATLISI YAPILIŞI

Şerbeti hazırlamak için şeker ve suyu kaynatın, kaynamaya başladıktan 3-4 dakika sonra limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Hamur için yumurta ve şekeri çırpın.

Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Kabartma tozu, vanilin ve unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru iki parçaya bölün.

Bir parçayı yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın.

Üzerine tahin ve ceviz karışımını eşit şekilde serpin.

Kalan hamuru da üzerine kapatın ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuyan şerbeti dökün.

Şerbeti çekmesini bekleyin.

Dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!