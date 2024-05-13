Deniz lezzetlerinin incisi: Lakerda tarifi

Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:24

Güncelleme: 13.05.2024 - 17:24

Ev yapımı lakerda tarifi ile siz de kolayca bu eşsiz lezzeti mutfağınıza taşıyabilirsiniz. İşte pratik ve lezzetli lakerda tarifi...



Malzemeler

Taze palamut

Kaya tuzu veya deniz tuzu

Karabiber

Kimyon

Kekik

Zeytinyağı

Limon dilimleri (isteğe bağlı)

Dereotu (isteğe bağlı)

Hazırlık

İlk olarak balığı temizleyin ve iç organlarını çıkarın. Ardından balıkları yıkayıp iyice süzün.

Halka halka kesitğiniz balıkları geniş bir kap veya tepsiye kaya tuzu serpin ve balıkları tek sıra halinde dizin.

Üzerlerine tekrar kaya tuzu serpin ve balıkların her tarafını iyice tuzlayın.

Tuzladığınız balıkları buzdolabında 4-6 saat arası dinlendirin. Bu süre içerisinde balıklar tuzun etkisiyle sertleşecek ve suyunu salacaktır.

Balıkların bu süre sonunda salmış olduğu suyu süzün ve balıkları tekrar yıkayıp iyice kurulayın.

Bir kasede karabiber, kimyon ve kekik gibi isteğe bağlı baharatları zeytinyağıyla karıştırın.

Hazırladığınız baharatlı zeytinyağını balıkların üzerine dökün ve her tarafını iyice ovalayarak marine edin.

Balıkları bir kap veya cam kavanoza yerleştirin ve üzerini zeytinyağı ile kaplayacak şekilde dökün.

Dilimlediğiniz limon dilimlerini ve isteğe bağlı olarak dereotunu da kavanozun içine ekleyin.

Kavanozu sıkıca kapatın ve buzdolabında en az 1-2 gün olgunlaşmaya bırakın.

Servis

Lakerda, genellikle ince dilimlenerek servis edilir. Üzerine limon dilimleri ve dereotu ile süsleyerek servis yapabilirsiniz. Ekmek veya kızarmış lavaş ile birlikte servis edilerek enfes bir mezeye dönüşebilir.

Notlar

Lakerda, olgunlaştıkça lezzeti daha da artar. Dolayısıyla mümkünse birkaç gün bekletip tüketmek daha iyidir.

Marine işlemi sırasında kullanılan tuz miktarına dikkat edilmelidir. Fazla tuzlu olmasını engellemek için balıklar tuzdan iyice arındırılmalıdır.