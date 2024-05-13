Soğuk havalarda içinizi ısıtacak pratik lezzet: Sütlü bezelye çorbası tarifi...

Yayınlanma: 13.05.2024 - 15:41

Güncelleme: 13.05.2024 - 15:41

Çorbalar sofraların vazgeçilmez lezzetlerindendir. Hazırlandıktan sonra sıcak ve enfes kıvamıyla sofralarda yerini alır, misafirlerin damaklarını şenlendirir. Özellikle sütlü bezelye çorbası, pratik ve lezzet dolu bir seçenektir. Bezelyenin besleyici özellikleriyle sütün aroması birleşir; un ve tereyağı da çorbanın kıvamını oluşturur. Peki, soğuk havalarda içinizi ısıtacak bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte sütlü bezelye çorbası tarifi...

SÜTLÜ BEZELYE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı bezelye

1 adet soğan

1 adet patates

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

4-5 su bardağı su

SÜTLÜ BEZELYE ÇORBASI YAPILIŞI

Soğanı yemeklik doğrayın.

Patatesi küp şekilde doğrayın.

Derin ve geniş bir tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını eritin.

Soğan ve patatesleri kavurun.

Bezelyeyi ekleyin ve biraz daha kavurun.

Suyunu ekleyip, kaynamaya bırakın.

Diğer taraftan bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin ve unu ekleyin.

Unun kokusu çıkana kadar kavurun.

Sütü yavaş yavaş ekleyin ve bir yandan karıştırın.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Çorbaya ekleyin ve blender ile çekip, bir süre daha pişirin.

Arada karıştırmayı unutmayın.

Dereotu ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!