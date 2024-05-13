Yayınlanma: 13.05.2024 - 11:49

Güncelleme: 13.05.2024 - 11:49

Manakiş levanten ülkelerin yanı sıra özellikle de Melbourne'ün başlıca kent merkezlerinde olmak üzere Avustralya ve Sidney'de Lübnan'lıların yaşadığı yerlerde popüler bir yiyecek türü. Bu kentlerde, başta Lübnan'lıların yaşadığı bölgelerdeki fırınlarda daha sıklıkla Lübnan Pizzası adıyla üretilir ve satılır. İşte, Levanten mutfağının yıldızı: Menakiş tarifi...

MALZEMELER

100 ml ılık su

15 gr şeker

1 paket aktif kuru maya

300 gr un

10 gr tuz

30 gr zeytinyağı

Zahter menakiş Üstü için:

Zahter baharatı

100 ml sızma zeytinyağı

100 gr beyaz peynir

1 domates

YAPILIŞI

İlk önce süt ile suyu veya iki bardak suyu ılıtıp maya, şeker ve tuz ile karıştırıyoruz. Sıvıyağıda ekleyip ala bilidiğince un katarak kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edilir. Üzeri örtülür ve 1 saat mayalanmaya bırakılır.

Zahteride sıvı yağ veya zeytinyağı ile karıştırıyoruz.

Hafif elimizi yağlayarak mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı diziyoruz ve geniş tabanlı bardak ile bezelere bastırarak çukur açıyoruz. Yalnız bardak altını hafif yağlıyoruz hamura yapışmasın diye.

Çukur açtığımız kısma yağ karışımlı zahterden 1 tatlı kaşığı kadar döküyoruz. Dışa taşmayacak şekilde.

150°de 25-30 dk. Pişene kadar fırınlanır.