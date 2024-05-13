Levanten mutfağının yıldızı: Menakiş tarifi...
Lübnan mutfağının en popüler yemeklerinden biri Manakiş daha çok zahterli ekmek olarak bilinen bu yemek hamur üzerine peynir, kekik, zahter ya da kıyma eklenerek yapılıyor. İşte, Levanten mutfağının yıldızı: Menakiş tarifi...
Manakiş levanten ülkelerin yanı sıra özellikle de Melbourne'ün başlıca kent merkezlerinde olmak üzere Avustralya ve Sidney'de Lübnan'lıların yaşadığı yerlerde popüler bir yiyecek türü. Bu kentlerde, başta Lübnan'lıların yaşadığı bölgelerdeki fırınlarda daha sıklıkla Lübnan Pizzası adıyla üretilir ve satılır. İşte, Levanten mutfağının yıldızı: Menakiş tarifi...
MALZEMELER
- 100 ml ılık su
- 15 gr şeker
- 1 paket aktif kuru maya
- 300 gr un
- 10 gr tuz
- 30 gr zeytinyağı
Zahter menakiş Üstü için:
- Zahter baharatı
- 100 ml sızma zeytinyağı
- 100 gr beyaz peynir
- 1 domates
YAPILIŞI
İlk önce süt ile suyu veya iki bardak suyu ılıtıp maya, şeker ve tuz ile karıştırıyoruz. Sıvıyağıda ekleyip ala bilidiğince un katarak kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edilir. Üzeri örtülür ve 1 saat mayalanmaya bırakılır.
Zahteride sıvı yağ veya zeytinyağı ile karıştırıyoruz.
Hafif elimizi yağlayarak mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı diziyoruz ve geniş tabanlı bardak ile bezelere bastırarak çukur açıyoruz. Yalnız bardak altını hafif yağlıyoruz hamura yapışmasın diye.
Çukur açtığımız kısma yağ karışımlı zahterden 1 tatlı kaşığı kadar döküyoruz. Dışa taşmayacak şekilde.
150°de 25-30 dk. Pişene kadar fırınlanır.
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