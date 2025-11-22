Denizden çıkmış en lezzetlilerden: Ahtapot sote tarifi

Ege kıyılarında balıkçılığın her dönem zengin olması, bölge mutfağının deniz ürünleri açısından büyük çeşitlilik kazanmasını sağlamıştır. Bu zenginliğin en özel örneklerinden biri olan Ahtapot Sote, hem mezeci dükkânlarının hem de sahil kasabalarının vazgeçilmez lezzetidir. Ahtapotun sert yapısının doğru yöntemle yumuşatılması, yemeğin başarısının en kritik noktasıdır.

AHTAPOT SOTE TARİFİ

MALZEMELER

1 kg temizlenmiş ahtapot

4 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak (ince kıyılmış)

1 adet kuru soğan

2 adet domates (rendelenmiş veya küp doğranmış)

1 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı, Ege’de sık kullanılır)

Tuz

Yarım limon

YAPILIŞI