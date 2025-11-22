Denizden çıkmış en lezzetlilerden: Ahtapot sote tarifi

Ege kıyılarında balıkçılığın her dönem zengin olması, bölge mutfağının deniz ürünleri açısından büyük çeşitlilik kazanmasını sağlamıştır. Bu zenginliğin en özel örneklerinden biri olan Ahtapot Sote, hem mezeci dükkânlarının hem de sahil kasabalarının vazgeçilmez lezzetidir. Ahtapotun sert yapısının doğru yöntemle yumuşatılması, yemeğin başarısının en kritik noktasıdır.
AHTAPOT SOTE TARİFİ
MALZEMELER
- 1 kg temizlenmiş ahtapot
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 1 adet kuru soğan
- 2 adet domates (rendelenmiş veya küp doğranmış)
- 1 adet defne yaprağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kekik
- Yarım çay bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı, Ege’de sık kullanılır)
- Tuz
- Yarım limon
YAPILIŞI
- Ahtapotu yumuşatmak için geniş bir tencerede kapağı kapalı şekilde, kendi suyunda 35–40 dakika haşlayın. (Bu aşamada su eklenmez; ahtapot zaten yeterli su salar.)
- Haşlanan ahtapotu süzün ve parçalarını ağız tadına uygun boyutta dilimleyin.
- Tavada zeytinyağını ısıtıp önce doğranmış soğanı kavurun.
- Ardından sarımsakları ekleyip bir dakika daha kavurmaya devam edin.
- Ahtapotu tavaya alın ve hafifçe soteyin.
- Üzerine domatesi, defne yaprağını, karabiberi, pul biberi ve kekiği ekleyin.
- Şarap kullanacaksanız bu aşamada ekleyin ve buharlaşması için birkaç dakika pişirin.
- Tuzunu ayarlayın ve 10–12 dakika kadar orta ateşte pişirin.
- Ocaktan almadan önce limon sıkın ve karıştırın.
- Sıcak servis edin; Ege’de genellikle kızarmış ekmek veya roka salatasıyla sunulur.