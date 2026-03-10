Dileklerin kabul olması için pişiriliyor: Bolama aşı tarifi

Doğası, kültürel varlıkları ve turizm beldeleri ile öne çıkan Aydın'ın adak yemeği, bir dileğin gerçekleşmesi adına yapılan ve paylaştıkça çoğalan bir geleneği temsil ediyor. Pişirilen yemek, başta çocuklar olmak üzere mahalle sakinlerine ikram ediliyor. Böylece toplumsal dayanışmanın pekiştirildiğine de inanılıyor.
BOLAMA AŞI TARİFİ
Malzemeler (10-12 kişilik):
- 1 kilogram kuşbaşı dana eti
- 1 su bardağı nohut (Akşamdan ıslatılmış)
- 500 gram arpacık soğanı
- 2-3 diş sarımsak (İrice dövülmüş)
- 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 domates ve 3 sivri yeşil biber
- 6 su bardağı pirinç
- 2 litre su
- 2 yemek kaşığı salça
- Tuz ve karabiber
Yapılışı:
- Et, arpacık soğanı, sarımsak, tuz, karabiber, salça, yağ, doğranmış domates, biber, akşamdan ıslatılmış nohut derin bir kap içerisinde karıştırılır.
- Üzerine iki çatal çapraz şekilde konulup derin büyük bir tepsiye çevrilir.
- Dışında iki üç parça et ve nohut bırakılır ki yemeğin piştiği anlaşılsın. İçerisine iki litreye yakın su konur.
- Tencerenin üstüne taş konur.
- Su kaynamaya başladıktan sonra yemek altı kısılarak pişirilmeye devam edilir.
- Nohut ve et yumuşayınca pirinç eklenir.
- Pilav piştikten sonra tencerenin üzerindeki ağırlık alınır.
- Bolama aşı, 10 dakika dinlendirildikten sonra servis edilir.