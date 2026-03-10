Dileklerin kabul olması için pişiriliyor: Bolama aşı tarifi

Doğası, kültürel varlıkları ve turizm beldeleri ile öne çıkan Aydın'ın adak yemeği, bir dileğin gerçekleşmesi adına yapılan ve paylaştıkça çoğalan bir geleneği temsil ediyor. Pişirilen yemek, başta çocuklar olmak üzere mahalle sakinlerine ikram ediliyor. Böylece toplumsal dayanışmanın pekiştirildiğine de inanılıyor.

BOLAMA AŞI TARİFİ

Malzemeler (10-12 kişilik):

1 kilogram kuşbaşı dana eti

1 su bardağı nohut (Akşamdan ıslatılmış)

500 gram arpacık soğanı

2-3 diş sarımsak (İrice dövülmüş)

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 domates ve 3 sivri yeşil biber

6 su bardağı pirinç

2 litre su

2 yemek kaşığı salça

Tuz ve karabiber

Yapılışı: