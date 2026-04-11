Dilim dilim Fransız zarafeti: Ekler kek tarifi

Ekler kek, Fransız mutfağının sevilen tatlılarından eklerin daha pratik ve bütün halinde hazırlanan bir versiyonudur. Tek tek hamur sıkma zahmetine girmeden hazırlanan bu tarif, kat kat dokusu ve yoğun kremasıyla dikkat çeker. İşte, enfes tadıyla ekler kek tarifi...

EKLER KEK TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

110 ml su

100 g tereyağı

5 g vanilin

1 tutam tuz

135 g un

4 adet yumurta

Krema için:

1,2 litre süt

5 adet yumurta sarısı

150 g toz şeker

100 g buğday nişastası

2 çay kaşığı vanilin

100 g tereyağı

100 g beyaz çikolata

Ganaj için:

400 ml krema

300 g bitter çikolata

Üzeri için:

1 yemek kaşığı Antep fıstığı

EKLER KEK YAPILIŞI

Su, tereyağı, vanilin ve tuzu tencerede eritin.

Unu ekleyip karıştırarak hamur toparlanana kadar pişirin.

Ocaktan alıp 5-10 dakika ılıtın.

Yumurtaları tek tek ekleyerek pürüzsüz bir hamur hazırlayın.

Hamuru iki parçaya bölüp yuvarlak şekilde tepsiye yayın.

180°C fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Krema için süt, şeker, nişasta ve yumurta sarılarını pişirin.

Ocaktan alıp tereyağı, vanilin ve beyaz çikolatayı ekleyin.

İlk hamuru kalıba yerleştirip kremayı dökün, ikinci katı kapatın.

Ganaj için krema ve bitter çikolatayı eritip pastanın üzerine dökün.

Antep fıstığı serpip buzdolabında dinlendirin.

Dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!