Dilim dilim Fransız zarafeti: Ekler kek tarifi

Ekler kek, Fransız mutfağının sevilen tatlılarından eklerin daha pratik ve bütün halinde hazırlanan bir versiyonudur. Tek tek hamur sıkma zahmetine girmeden hazırlanan bu tarif, kat kat dokusu ve yoğun kremasıyla dikkat çeker. İşte, enfes tadıyla ekler kek tarifi...
EKLER KEK TARİFİ
Malzemeler
Hamur için:
110 ml su
100 g tereyağı
5 g vanilin
1 tutam tuz
135 g un
4 adet yumurta
Krema için:
1,2 litre süt
5 adet yumurta sarısı
150 g toz şeker
100 g buğday nişastası
2 çay kaşığı vanilin
100 g tereyağı
100 g beyaz çikolata
Ganaj için:
400 ml krema
300 g bitter çikolata
Üzeri için:
1 yemek kaşığı Antep fıstığı
EKLER KEK YAPILIŞI
Su, tereyağı, vanilin ve tuzu tencerede eritin.
Unu ekleyip karıştırarak hamur toparlanana kadar pişirin.
Ocaktan alıp 5-10 dakika ılıtın.
Yumurtaları tek tek ekleyerek pürüzsüz bir hamur hazırlayın.
Hamuru iki parçaya bölüp yuvarlak şekilde tepsiye yayın.
180°C fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
Krema için süt, şeker, nişasta ve yumurta sarılarını pişirin.
Ocaktan alıp tereyağı, vanilin ve beyaz çikolatayı ekleyin.
İlk hamuru kalıba yerleştirip kremayı dökün, ikinci katı kapatın.
Ganaj için krema ve bitter çikolatayı eritip pastanın üzerine dökün.
Antep fıstığı serpip buzdolabında dinlendirin.
Dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun!