Dışı altın sarısı, içi yumuşacık: Çıtır kabak tarifi

Kabağın en sevilen haliyle tanışmaya hazır mısın? Hafifliği ve çıtırlığı bir arada sunan bu tarif, klasik kızartmalardan farklı olarak pane kaplama tekniğiyle yapılır. Yanına yoğurtlu bir dip sosla servis ettiğinde hem görsel hem damak şöleni yaşatır.

MALZEMELER

(4 kişilik)

3 adet orta boy kabak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı un

2 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu (veya mısır unu)

Kızartmak için sıvı yağ

İsteğe Bağlı Yoğurtlu Dip Sos için:

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Birkaç dal ince kıyılmış dereotu veya nane

Tuz

TARİF

Kabakları iyice yıkayın, uçlarını kesin ve isteğe göre soyun. Kalın halka ya da uzun çubuklar (jülyen) halinde doğrayın. Kâğıt havluyla iyice kurulayın.

Bir kaba un, diğerine çırpılmış yumurta, üçüncüsüne galeta unu koyun.

(Galeta ununa istersen rendelenmiş parmesan veya baharat ekleyebilirsin.)

Kabakları önce una, sonra yumurtaya, en son galeta ununa bulayarak kaplayın. Her tarafının kaplandığından emin olun.

Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın. Kabakları altın sarısı renge ulaşana kadar orta ateşte kızartın. Kızaran kabakları havlu kağıt üzerine alın.

Tüm sos malzemelerini karıştırın ve soğuk olarak servis edin.