Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık enfes lezzet: Tavuk pane tarifi

Hafta sonu sofralarınıza lezzet katacak, çocukların bayılarak yiyeceği pratik bir tarif mi arıyorsunuz? Dışı altın renginde çıtır, içi ise yumuşacık kalan tavuk pane, hem kolay hazırlanışı hem de doyuruculuğuyla tam size göre! Peki, dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes tavuk pane tarifi...





TAVUK PANE TAR İ F İ

Malzemeler:

500 gram tavuk göğsü (jülyen doğranmış)

1 su bardağı un

2 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Kızartmak için sıvı yağ

TAVUK PANE YAPILI Ş I

Tavuk göğsünü ince şeritler halinde doğrayın.

Üzerine tuz, karabiber ve toz biber ekleyip karıştırın.

Tavukları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, en son galeta ununa bulayın.

Geniş bir tavada yağı kızdırın.

Panelediğiniz tavukları altın sarısı renk alana dek her iki tarafını da güzelce kızartın.

Tavuklar piştikten sonra fazla yağı emmesi için havlu kağıt serili tabağa alın.

Yanına patates kızartması veya salata ile servis edin.

Afiyet olsun!