İzlanda mutfağının soğuk klasiği: Kjötsupa tarifi

Soğuk hava, dumanı tüten çorbayla buluştuğunda ortaya çıkan şey yalnızca bir yemek değil; bir gelenektir. İzlanda'nın dağ köylerinden başkent Reykjavik’e kadar her evde pişen Kjötsúpa, kuzu etinin derin aromasıyla kök sebzelerin doyurucu birlikteliğini sunuyor. Enerji verici özelliği nedeniyle tarih boyunca hem çiftçilerin hem balıkçıların ana öğünlerinden biri olan bu çorba, günümüzde “İzlanda’nın ruhu” olarak da biliniyor.

KJÖTSUPA TARİFİ

Malzemeler:

500 gr kuzu boyun veya kaburga eti (kemikli)

2 büyük havuç

3 orta boy patates

1 küçük şalgam

1 soğan

1/2 su bardağı arpa (isteğe bağlı)

1 tutam kekik veya İzlanda’da yaygın kullanılan yabani otlar (örneğin: lovage)

1.5 litre su

Tuz, karabiber

Yapılışı: