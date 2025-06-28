İzlanda mutfağının soğuk klasiği: Kjötsupa tarifi

Soğuk hava, dumanı tüten çorbayla buluştuğunda ortaya çıkan şey yalnızca bir yemek değil; bir gelenektir. İzlanda'nın dağ köylerinden başkent Reykjavik’e kadar her evde pişen Kjötsúpa, kuzu etinin derin aromasıyla kök sebzelerin doyurucu birlikteliğini sunuyor. Enerji verici özelliği nedeniyle tarih boyunca hem çiftçilerin hem balıkçıların ana öğünlerinden biri olan bu çorba, günümüzde “İzlanda’nın ruhu” olarak da biliniyor.
KJÖTSUPA TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gr kuzu boyun veya kaburga eti (kemikli)
- 2 büyük havuç
- 3 orta boy patates
- 1 küçük şalgam
- 1 soğan
- 1/2 su bardağı arpa (isteğe bağlı)
- 1 tutam kekik veya İzlanda’da yaygın kullanılan yabani otlar (örneğin: lovage)
- 1.5 litre su
- Tuz, karabiber
Yapılışı:
- Eti haşlayın: Derin bir tencereye kuzu etlerini koyun, 1.5 litre suyu ekleyin. Kaynadıktan sonra üzerindeki köpükleri alın ve orta ateşte 30 dakika pişirin.
- Sebzeleri hazırlayın: Havuç, patates, şalgam ve soğanı soyup iri küpler halinde doğrayın.
- Sebzeleri ekleyin: Et suyuna tüm sebzeleri ve arpayı ekleyin. Tuz, karabiber ve kekik serpiştirin.
- Yavaş pişirme: Tüm malzemeleri 45 dakika kadar kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde pişirin.
- Servis: Et kemikten kolayca ayrıldığında hazırdır. Kemikleri çıkarıp etleri doğrayarak çorbanın içinde bırakın.