Dışı çıtır içi sulu sulu: Çıtır tavuk tarifi

Çıtır tavuk, son dönemde sosyal medya tariflerinde en sık paylaşılan pratik lezzetler arasındaki yerini pekiştirdi. Evde az malzemeyle hazırlanan bu tarif, restoranlardaki kıvamın birebir sağlanmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle çocuklu ailelerde tercih edilen çıtır tavuk, kolaylığı ve yüksek lezzetiyle hafta içi akşam yemeklerinde sıkça tercih ediliyor.

ÇITIR TAVUK TARİFİ

MALZEMELER

500 g tavuk göğsü veya but fileto (şerit veya iri parçalar hâlinde)

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı mısır gevreği (kırılmış, isteğe bağlı ekstra çıtırlık için)

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI