Dışı çıtır içi sulu sulu: Çıtır tavuk tarifi

Çıtır tavuk, son dönemde sosyal medya tariflerinde en sık paylaşılan pratik lezzetler arasındaki yerini pekiştirdi. Evde az malzemeyle hazırlanan bu tarif, restoranlardaki kıvamın birebir sağlanmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle çocuklu ailelerde tercih edilen çıtır tavuk, kolaylığı ve yüksek lezzetiyle hafta içi akşam yemeklerinde sıkça tercih ediliyor.
ÇITIR TAVUK TARİFİ
MALZEMELER
- 500 g tavuk göğsü veya but fileto (şerit veya iri parçalar hâlinde)
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı galeta unu
- 1 su bardağı mısır gevreği (kırılmış, isteğe bağlı ekstra çıtırlık için)
- 2 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu
- Kızartmak için sıvı yağ
YAPILIŞI
- Tavuklarınızı ince uzun parçalar veya nugget büyüklüğünde doğrayın; tuz, karabiber ve kırmızı biberle harmanlayın.
- 3 ayrı kap hazırlayın: biri un, biri çırpılmış yumurta, biri galeta unu + kırılmış mısır gevreği karışımı.
- Tavuk parçalarını önce una bulayın, fazlasını silkeleyin.
- Ardından yumurtaya batırın.
- Son olarak galeta unu–mısır gevreği karışımına iyice bastırarak paneleyin.
- Derin bir tavada yağı ısıtın; tavukları altın sarısı renge dönene kadar kızartın.
- Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağı süzdürün.
- Dilersen bal–hardal veya sarımsaklı yoğurt sosuyla servis edin.