Dışı çıtır içi yumuşacık: Glutensiz pişi tarifi

Pişi, Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biridir. Ancak glüten hassasiyeti olanlar için klasik tarifler her zaman uygun olmayabilir. Glutensiz unlarla hazırlanan bu pişi tarifi sayesinde, hem lezzetten ödün vermeden hem de rahatlıkla tüketebileceğiniz bir alternatif elde edebilirsiniz. Kahvaltı sofralarına sıcak ve pratik bir dokunuş katmak isteyenler için birebir.

MALZEMELER

2 su bardağı glutensiz un karışımı

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞ

Glutensiz un, kabartma tozu ve tuzu bir kapta karıştırın.

Üzerine yoğurt ve yumurtayı ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru tezgaha alıp hafif unlayarak açın.

İstediğiniz şekli vererek küçük parçalar kesin.

Yağı derin bir tavada kızdırın.

Hamurları kızgın yağda her iki tarafı altın rengini alana kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Sıcak servis edin.