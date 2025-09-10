Dışı çıtır içi yumuşacık: Izgara levrek tarifi

Levrek, beyaz eti ve hafif aromasıyla en çok tercih edilen balıklardan biridir. Özellikle ızgarada pişirildiğinde hem doğal lezzetini korur hem de sağlıklı bir ana yemek alternatifi sunar. Limon, sarımsak ve taze otlarla zenginleşen ızgara levrek; özel davet sofralarına, hafta sonu yemeklerine ya da sağlıklı beslenme düzenine kolayca uyum sağlar. Pratik hazırlanışı ve damakta bıraktığı eşsiz tat ile bu tarif balık severlerin favorisi olacak. Peki, dışı çıtır içi yumuşacık olan bu yemek nasıl yapılır? İşte ızgara levrek tarifi...

Malzemeler

2 adet levrek (ayıklanmış, temizlenmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet limon (yarısı suyu için, yarısı dilimlenmiş)

Taze maydanoz (servis için)

Yapılışı