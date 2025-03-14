Dışı çıtır içi yumuşacık: Pratik patates köftesi tarifi

Yayınlanma: 14.03.2025 - 12:07

Güncelleme: 14.03.2025 - 12:07

Hem pratik hem de lezzetli bir tarif arıyorsanız, patates köftesi tam size göre! Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, kahvaltıdan çay saatine kadar her öğüne yakışır. Dışı çıtır, içi yumuşacık patates köftesi için hemen mutfağa geçelim!

Malzemeler

4 adet orta boy patates

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı galeta unu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 tutam maydanoz (ince doğranmış)

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı

Patatesleri haşlayın ve kabuklarını soyduktan sonra bir kaba alarak ezin.

Üzerine yumurta, un, tuz, baharatlar ve doğranmış maydanozu ekleyerek güzelce yoğurun.

Harçtan küçük parçalar alarak köfte şekli verin.

Köfteleri galeta ununa bulayıp kızgın yağda altın rengi olana kadar kızartın.

Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın ve sıcak servis edin.

Servis Önerisi

Yanında yoğurtlu sos veya domates sos ile servis edebilirsiniz. İçine kaşar peyniri ekleyerek daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz!