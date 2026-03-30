Dışı çıtır içi yumuşak: Pavlova tarifi

Mutfak literatüründe "balerin zarafeti" olarak tanımlanan Pavlova, 1920'lerde balerin Anna Pavlova'nın Avustralya ve Yeni Zelanda turnesi sırasında onuruna yaratılmıştır. Bu tatlıyı sıradan bezelerden ayıran temel fark, içine eklenen mısır nişastası ve sirkenin yarattığı o meşhur "nemli ve yumuşak" iç dokudur. Gastronomi dünyasında "doku kontrastı" arayanların favorisi olan bu reçete, meyvelerin asiditesi ile şekerin dengesini en üst seviyede sunar.

PAVLOVA TARİFİ

Malzemeler

4 adet büyük boy yumurta akı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı ince toz şeker

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 çay kaşığı beyaz sirke veya elma sirkesi

1 paket vanilya

200 ml soğuk sıvı krema

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 kase taze orman meyveleri (çilek, yaban mersini, ahududu)

Birkaç dal taze nane

Yapılışı