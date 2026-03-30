Dışı çıtır içi yumuşak: Pavlova tarifi

Mutfak literatüründe "balerin zarafeti" olarak tanımlanan Pavlova, 1920'lerde balerin Anna Pavlova'nın Avustralya ve Yeni Zelanda turnesi sırasında onuruna yaratılmıştır. Bu tatlıyı sıradan bezelerden ayıran temel fark, içine eklenen mısır nişastası ve sirkenin yarattığı o meşhur "nemli ve yumuşak" iç dokudur. Gastronomi dünyasında "doku kontrastı" arayanların favorisi olan bu reçete, meyvelerin asiditesi ile şekerin dengesini en üst seviyede sunar.
PAVLOVA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet büyük boy yumurta akı (oda sıcaklığında)
- 1 su bardağı ince toz şeker
- 1 tatlı kaşığı mısır nişastası
- 1 çay kaşığı beyaz sirke veya elma sirkesi
- 1 paket vanilya
- 200 ml soğuk sıvı krema
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 kase taze orman meyveleri (çilek, yaban mersini, ahududu)
- Birkaç dal taze nane
Yapılışı
- Beze Tabanı: Yumurta aklarını derin ve tamamen kuru bir kapta, hafif tepeler oluşana kadar mikserle çırpın.
- Şekeri kaşık kaşık ekleyerek, her eklemeden sonra şeker tamamen eriyene kadar yüksek devirde çırpmaya devam edin. Karışım parlak ve sert bir kıvam almalıdır (kabı ters çevirdiğinizde akmamalı).
- Nişasta, sirke ve vanilyayı ekleyip bir spatula yardımıyla söndürmeden çok hafifçe karıştırın.
- Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine karışımı dökün. Spatula ile yaklaşık 20 cm çapında bir daire oluşturun, kenarlarını yukarı doğru hafifçe yükselterek ortasını çukur bırakın.
- 120 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 75-90 dakika, dışı sertleşip rengi kremsi beyaz kalacak şekilde pişirin.
- Kritik Nokta: Fırını kapatın ve kapağını hafif aralık bırakarak bezeyi fırının içinde tamamen soğumaya bırakın (bu, çatlamayı en aza indirir).
- Servis: Servis anında soğuk kremayı pudra şekeriyle katılaşana kadar çırpın ve bezenin ortasındaki çukura doldurun. Üzerini bol taze meyve ile süsleyerek bekletmeden servis yapın.