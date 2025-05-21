Dışı kakao kaplı, içi yumuşacık Truffle kurabiye tarifi

Truffle kurabiyeleri, klasik kurabiyelerden sıkılanlar için hem göze hem damağa hitap eden nefis bir alternatif. İçinde çikolatanın yoğunluğu, dışında ise kakao kaplı o şık görünüm… Misafirlerinize sunabileceğiniz en elegan atıştırmalıklardan biri!

MALZEMELER

100 gr bitter çikolata

50 gr tereyağı

1/2 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1/2 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı un

1/4 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı kakao (üzeri için)

YAPILIŞI

Çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin, pürüzsüz kıvama gelince ocaktan alın.

İçine şeker ve yumurtayı ekleyin, karıştırın.

Ardından vanilya, un ve kabartma tozunu ekleyin ve hamuru hazırlayın.

Hamuru streç filme sarıp buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın, kakaoya bulayın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 170°C fırında 10-12 dakika pişirin.