Diyet bozmayan fit atıştırmalık: Çikolatalı yulaflı kurabiye tarifi

Sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin favorisi haline gelen yulaflı unsuz kurabiyeler, hafif ve doyurucu yapısıyla öne çıkar. Rafine un kullanılmadan hazırlanan bu tarif, lif açısından zengin olması sayesinde uzun süre tok tutar. Özellikle ara öğünlerde veya tatlı ihtiyacını daha sağlıklı şekilde karşılamak isteyenler için ideal bir seçenek olan yulaflı kurabiye, kolay hazırlanışıyla da mutfakta zaman kazandırır. İşte, nefis çikolatalı yulaflı kurabiye tarifi...

ÇİKOLATALI YULAFLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı yulaf ezmesi

2 adet olgun muz

1/2 çay bardağı süt

1 çay kaşığı tarçın

1/2 çay bardağı damla çikolata (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

Püf Noktası:

Muzların iyice olgun olması, kurabiyeye hem doğal tatlılık hem de daha yumuşak bir kıvam kazandırır.

ÇİKOLATALI YULAFLI KURABİYE YAPILIŞI

Muzları bir çatal yardımıyla iyice ezin.

Üzerine yulaf ezmesini ekleyin.

Süt ve tarçını ilave ederek karıştırın.

İsteğe bağlı olarak damla çikolata ve ceviz ekleyin.

Karışımdan kaşık yardımıyla parçalar alıp yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Ilındıktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!