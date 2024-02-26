Diyet dostu: Kabaklı pizza tarifi
Diyet yaparken bile lezzetten ödün vermek zorunda değilsiniz! Kabaklı pizza, sağlıklı ve hafif bir alternatif sunarak, diyetinizi renklendirecek ve iştahınızı kabartacak bir seçenektir.
Sağlıklı, hafif ve doyurucu bir alternatif olan kabaklı pizza, diyetinizin vazgeçilmezlerinden biri olabilir. İşte, sağlıklı ve lezzetli kabaklı pizza tarifi...
Malzemeler
Hamur İçin:
- 1 su bardağı tam buğday unu
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kekik veya diğer tercih ettiğiniz baharatlar
Üzeri İçin:
- 1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri
- 2 su bardağı rendelenmiş kabak
- Pizza sosu veya domates püresi
- Dilimlenmiş sebzeler (örneğin: biber, domates, mantar)
- Rendelenmiş mozzarella peyniri
- Taze fesleğen veya diğer tercih ettiğiniz otlar
Yapılışı
Fırını önceden 200 dereceye ayarlayın.
Kabakları yıkayıp uç kısımlarını kesin. Ardından, rendeleyin.
Kabak dilimlerini fazla sulanmaması için bir peçete veya kağıt havlu yardımıyla nazikçe kurulayın.
Rendelenen kabaklarla, sarımsak, dereotu, yumurta, kabartma tozu, tuz, mozarella peyniri ve unu koyup karıştırın.
Fırın tepsisine yaydığınız karışımı 200 derece fırında alt üst pişene kadar tutun.
Fırından çıkarılan tabanın üzerine domates sosunu ince bir tabaka halinde yayın.
Taze fesleğen yapraklarını ilave edin ve isteğe bağlı olarak mısır, zeytin, mantar, zeytinyağı, karabiber ve tuz ekleyin.
Fırından çıkardıktan sonra üzerine isteğe bağlı olarak daha fazla taze fesleğen ekleyebilirsiniz.
Kabak pizzanızı dilimleyerek sıcak servis yapın ve hafif, sağlıklı bir pizza deneyiminin keyfini çıkarın!
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