Regl dönemi sancılarına son: İşte regl ağrılarına iyi gelen 5 bitki çayı tarifi...

Yayınlanma: 25.02.2024 - 20:27

Güncelleme: 25.02.2024 - 20:27

Regl dönemi, birçok kadın için sıkıntılı ve zorlu bir süreç olabilir. Stres, hormon değişiklikleri ve rahim kasılmaları gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan regl sancıları, günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak, doğal yöntemlerle bu sancıların hafifletilmesi mümkündür. Peki regl sancısına iyi gelen doğal çözümler nelerdir? İşte regl ağrılarına iyi gelen 5 bitki çayı tarifi...

1. SAFRAN ÇAYI:

Safranın adet söktürücü etkisiyle bilinmesinin yanı sıra, regl dönemi ağrılarının daha kısa sürede ortadan kalkmasına da yardımcı olabilir. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde, safran ağrılı kramp ve kasılmaları hafifletebilir, böylece rahatlamanıza ve günlük aktivitelerinize daha kolay odaklanmanıza yardımcı olabilir.

Hazırlanışı:

Bir tutam tel safranı bir bardak ölçtüğünüz kaynayan suyun içine atın.

Ardından kaynayana kadar bekleyin.

Kaynadıktan sonra bardağınıza alıp için.

2. BÖĞÜRTLEN ÇAYI:

İçindeki C vitaminleriyle enerji seviyenizi yükseltecek ve daha kolay bir regl dönemi geçirmenize yardım edecek olan böğürtlen çayı, hissedebileceğiniz depresifliği de ortadan kaldıracaktır.

Hazırlanışı:

Kaşıkla ezdiğiniz taze böğürtlenleri posa haline getirin.

Kaynayan suya böğürtlen suyuyla birlikte atın.

Yaklaşık 10 dakika kaynattıktan sonra posasını süzerek için.

3. CİVANPERÇEMİ ÇAYI:

Her seferinde ağrılı geçen regl döneminiz için civanperçemi aklınıza ilk gelmesi gereken bitki. Regl başlamadan üç gün önce içmeye başladığınız civanperçemi çayı daha kolay bir regl dönemi geçirmenize yardımcı olur. Ağrıları keser ve kolay hareket etmenizi sağlar.

Hazırlanışı:

5 gram civanperçemi çayını yarım litre kaynayan suya atın ve 3 dakika boyunca demleyin.

Soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere bir bardak için.

Burada önemli olan çayı her gün yeni demlemenizdir.

Eski çayı kullanmamanız gerekiyor.

4. ZENCEFİL ÇAYI:

Kışın bala karıştırarak hastalıklardan korunmamıza yardımcı olan zencefil bu kez adet söktürücü olarak da görev alıyor. Aynı zamanda ağrı kesici olarak da görev gören zencefil çayı, evde bulundurmanız gereken bitki çaylarından biridir.

Hazırlanışı:

15-20 gram taze zencefili temizleyip kaynatılabilir hale getirin.

Zencefilleri ince ince dilimleyip kaynayan suya atıp 10 dakika demlemeye bırakın.

Demlendikten sonra dilerseniz içine limon atıp tüketebilirsiniz.

5. NANE ÇAYI:

Kasların gevşemesini sağlayan nane çayı, adet ağrılarına karşı oldukça etkilidir. Aynı zamanda sinirlerin gevşemesini ve rahatlamayı da sağlar. Nane çayı yapımında hem taze nane yaprağı, hem de kurutulmuş nane kullanabilirsiniz.

Hazırlanışı:

6 bardak kaynar suyun içerisine nane yapraklarını ekleyin.

Demlenmesi için 10 dakika bekleyin.

Çaya limon ve şeker ekleyerek afiyetle içebilirsiniz.