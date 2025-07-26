Diyet dostu lezzet: Sebzeli mercimek mantısı tarifi...

Geleneksel mantıya hafif bir alternatif arayanlara müjde! Sebzelerle zenginleştirilen mercimek topları, yoğurt ve salçalı sosla birleşerek hem formunuzu korumanıza yardımcı oluyor hem de damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Özellikle öğle veya akşam yemeğinde sağlıklı bir seçenek arayanlar için birebir! İşte enfes mercimek mantısı tarifi...

MALZEMELER

Mercimekli harç için:

1 su bardağı kırmızı mercimek

2,5 su bardağı su

1 küçük havuç (rendelenmiş)

1 küçük kabak (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

1 küçük kuru soğan (rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kimyon

1 çay kaşığı pul biber

3-4 yemek kaşığı ince bulgur (isteğe göre)

Üzeri için:

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

Salçalı sos:

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

2 yemek kaşığı su

TARİF

Kırmızı mercimeği yıkayıp 2,5 su bardağı suyla yumuşayana kadar haşlayın.

Suyu çektiğinde ocaktan alın, içine rendelenmiş havuç, kabak ve soğanı ekleyin.

Baharatları ve zeytinyağını ilave edip karıştırın.

Harç ılındığında içine ince bulguru ekleyin ve karıştırın.

Üzerini kapatıp 15–20 dakika kadar dinlendirin. Bulgurlar şişince kıvam alacaktır.

Elinizle ceviz büyüklüğünde toplar yapın ve servis tabağına dizin.

Yoğurda ezilmiş sarımsak ve biraz tuz ekleyip çırpın.

Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın, salçayı ve kırmızı biberi ekleyin.

1-2 kaşık suyla açıp 1-2 dakika pişirin.

Mercimek toplarının üzerine önce sarımsaklı yoğurdu, ardından salçalı sosu gezdirin.

İsteğe göre taze nane veya dereotu ile süsleyebilirsiniz.