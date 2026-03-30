Diyet sofralarının favorisi: Glütensiz peynirli mücver tarifi

Glütensiz beslenenler için kahvaltı veya ara öğünlerde hazırlayabileceğiniz nefis bir seçenek: peynirli mücver. Kabak, taze otlar ve peynirin uyumuyla hazırlanan bu tarif, hafifliği ve doyuruculuğuyla öne çıkar. Üstelik fırında veya tavada kolayca pişirilebilen mücver, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif olarak sofralarınıza renk katıyor. İşte, nefis glütensiz peynirli mücver tarifi...

GLÜTENSİZ PEYNİRLİ MÜCVER TARİFİ

Malzemeler:

2 adet orta boy kabak

2 adet yumurta

100 gram beyaz peynir veya lor peyniri

2 yemek kaşığı mısır unu (glütensiz)

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

1/4 demet dereotu

1/4 demet maydanoz

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı (tavada pişirmek için)

GLÜTENSİZ PEYNİRLİ MÜCVER YAPILIŞI

Kabakları rendeleyin ve fazla suyunu sıkın.

Yumurtaları bir kasede çırpın, tuz ve karabiber ekleyin.

Rendelenmiş kabak, peynir, mısır unu ve doğranmış otları ekleyin, karıştırın.

Tavada pişirecekseniz az zeytinyağını ısıtın, kaşık kaşık mücver karışımını koyun ve altın rengi alana kadar her iki tarafını da pişirin.

Fırında pişirmek isterseniz, yağlı kağıt serili fırın tepsisine karışımı yerleştirin ve önceden 180°C ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Sıcak veya ılık olarak servis edin.

Afiyet olsun!