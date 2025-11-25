Diyet tariflerinin en hafifi: Fit mücver tarifi

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla birlikte klasik tarifler daha hafif, daha düşük kalorili ve daha besleyici hâle getirilmeye başlandı. Bunların en başarılı örneklerinden biri de Fit Mücver…
FİT MÜCVER TARİFİ
MALZEMELER
- 2 adet orta boy kabak
- 2 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi (robotta un hâline getirilebilir)
- 1 adet küçük soğan (rendelenmiş)
- 1 diş sarımsak (opsiyonel)
- 1 tutam dereotu
- 1 tutam maydanoz
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı zeytinyağı (tepsi için)
- 1 çay kaşığı kabartma tozu (isteğe bağlı, daha kabarık olur)
YAPILIŞI
- Kabakları rendeleyip fazla suyunu tamamen sıkın.
- Bir kapta yumurtaları çırpın, yulafı ekleyin ve karıştırın.
- Rendelenmiş soğan ve isteğe bağlı sarımsağı karışıma ekleyin.
- Kabakları, tuz ve baharatları karışıma dahil ederken iyice karıştırın.
- Dereotu ve maydanozu ince doğrayıp ekleyin.
- Harç çok suluysa 1 yemek kaşığı daha yulaf ekleyebilirsiniz.
- Fırın tepsisini hafifçe yağlayın veya yağlı kağıt serin.
- Karışımdan kaşık yardımıyla parçalar alarak tepsiye yuvarlak formda yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20–25 dakika pişirin.
- Üzeri hafifçe kızarınca fırından çıkarın ve 5 dakika dinlendirin.
- Yoğurt veya light soslarla servis edin.