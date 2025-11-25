Diyet tariflerinin en hafifi: Fit mücver tarifi

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla birlikte klasik tarifler daha hafif, daha düşük kalorili ve daha besleyici hâle getirilmeye başlandı. Bunların en başarılı örneklerinden biri de Fit Mücver…

FİT MÜCVER TARİFİ

MALZEMELER

2 adet orta boy kabak

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi (robotta un hâline getirilebilir)

1 adet küçük soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (opsiyonel)

1 tutam dereotu

1 tutam maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı zeytinyağı (tepsi için)

1 çay kaşığı kabartma tozu (isteğe bağlı, daha kabarık olur)

YAPILIŞI